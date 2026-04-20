Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Allemagne, Angleterre et Azerbaïdjan)

Albanie, 32e journée, 1re division

Flamurtari rapporte une précieuse victoire de son déplacement chez le champion en titre, Egnatia (2-0).

Un succès qui permet à la lanterne rouge de rester au contact du premier non-relégable, avec 3 points de retard à quatre matches du terme.

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Titulaire, Archange Bintsouka a pesé la défense adverse et se montre rapidement déterminant : à la réception d'une longue touche, il amortit de la poitrine et écarte sur Ememe d'un ballon bien dosé. Le centre du Nigérian est détourné dans ses propres buts par un défenseur (0-1, 11e).

Quelques minutes plus tard, côté gauche, il déborde, cherche Ememe en retrait et voit un défenseur dégager son centre sur le poteau...

C'est encore lui qui amène l'expulsion de Xhemajli, le capitaine adverse, pour une semelle à la 46e.

Averti à la 32e et remplacé à la 83e.

Allemagne, 30e journée, 1re division

Augsbourg s'impose chez le Bayer Leverkusen (2-1). Avec Han-Noah Massengo titulaire, mais sans Chrislain Matsima, convalescent.

Avec 36 points, le club bavarois est 10e à 20 points du podium et avec 10 longueurs d'avance sur le premier relégable.

Allemagne, 30e journée, 2e division

Nuremberg prend un point à Bielefield (1-1). Rabby Nzingoula est entré à la 70e, alors que Noah Le Bret Maboulou était absent.

L'attaquant formé à Rennes n'était pas non plus dans le groupe de la réserve, qui fait match nul 2-2 à Eichstätt.

Allemagne, 30e journée, 4e division, groupe Nord

Titulaire face à son club formateur, Aurel Loubongo Mboungou double le score à la 42e et participe au large succès d'Oldenbourg face à la réserve de Sankt-Pauli (4-1).

Son 6e but de la saison, pour 5 passes décisives, en 25 matches.

Angleterre, 33e journée, 1re division

Nottingham soumet Burnley 4-1. Titulaire, Dilane Bakwa a été remplacé à la pause, alors que son équipe était menée 0-1.

Angleterre, 43e journée, 2e division

Oxford United chute à Derby County (0-1). Sans Christ Makosso, sur le banc pour le septième match de rang. Oxford est 22e et premier relégable avec 5 longueurs de retard sur Blackburn.

Angleterre, 34e journée, 4e division

Malgré son match nul face à Cambridge (0-0), Bromley est assuré, à deux journées du terme, de finir sur le podium et d'être promu en League One. Avec deux points d'avance sur Milton Keyes et six sur Cambridge, Bromley reste en course pour le titre de champion.

Remplaçant, William Hondermarck est entré à la 84e.

Azerbaïdjan, 28e journée, 1re division

Sumaqayit bat Qabala 1-0. Simon Nsana n'était pas dans le groupe, alors que Domi Jaurès Massoumou a été remplacé à la 81e.

Turan s'impose 3-0 à Araz. Avec Mark Mampassi titulaire en défense.

Jérémie Gnali est resté sur le banc lors du revers de Qarabag face au Sabah Baku (0-1).

Au classement, Qarabag et Turan sont 2e et 3e avec 56 et 55 points.

Avec 32 points, Sumqayit est 8e, loin devant Qabala, 11e et relégable avec 2 points de retard sur le 10e.