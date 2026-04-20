Madagascar: Arrestation d'un colonel accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre le président

À Madagascar, la gendarmerie nationale a confirmé vendredi 17 avril 2026 l'arrestation de Patrick Rakotomamonjy. Ce colonel s'en était pris au régime de transition en l'accusant de corruption dans une série de vidéos devenues virales. Il était activement recherché depuis plusieurs semaines pour sa participation à un projet présumé de coup d'État contre le président de la Refondation Michaël Randrianirina.

C'est dans le quartier de By Pass, à Antananarivo, que Patrick Rakotomamonjy a été arrêté jeudi 16 avril au soir avant d'être conduit à la maison de force de Tsiafahy, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale malgache.

Ce médecin militaire était visé depuis début avril par un mandat d'arrêt, soupçonné par la justice d'avoir orchestré un projet présumé d'assassinat du président Michaël Randrianirina. Onze personnes ont déjà été placées en détention dans cette affaire.

Vidéos virales

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Ce colonel a été directeur du bureau des doléances auprès de la Présidence pendant deux mois avant d'être limogé en janvier. Il devient alors la bête noire du régime de transition, affirmant dans une succession de vidéos virales diffusées sur Facebook avoir été témoin de faits de corruption au plus haut sommet de l'État. Il y pointe notamment du doigt Koufali Daya, un puissant homme d'affaires proche du président de transition, accusé d'intimider des ministres.

En mai 2025 déjà, le « colonel Patrick » - comme il est d'usage de l'appeler - avait publié une vidéo accusatrice. Mais à l'époque contre Mamy Ravatomanga, considéré comme le « parrain » du régime déchu d'Andry Rajoelina.

Dénigré par certains pour ne pas avoir fourni de preuves de ses allégations, Patrick Rakotomamonjy est aussi admiré par de nombreux Malgaches voyant en lui un symbole de courage.