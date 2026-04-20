Afrique: Diplomatie - Le Congo consolide ses liens avec la Chine et le Mozambique

20 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 17 avril à Brazzaville, avec le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Shao Hong, et l'ancien président du Mozambique, Joachim Chissano. Venus au Congo pour assister à la cérémonie de son investiture, les émissaires des présidents chinois, XI Jinping, et mozambicain, Daniel Francisco Chapo, ont réaffirmé leur attachement aux liens qu'entretient le Congo avec leurs pays respectifs.

Le vice-président de la CCPPC, porteur des félicitations du peuple chinois, a salué, lors de son séjour, le développement rapide et dynamique des villes congolaises. Pour lui, il s'agit de franchir un nouveau palier dans le partenariat stratégique global conclu entre Brazzaville et Pékin. « Il faut maintenant concrétiser les consensus dégagés par nos deux chefs d'État et notamment concernant la construction de notre communauté d'avenir partagée de haut niveau », a estymé Shao Hong.

A travers cette rencontre, la Chine et le Congo entendent consolider leurs relations par le renforcement de la confiance politique, la promotion de la coopération pragmatique et pour la solidarité et la justice internationale.

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L'ancien président mozambicain, Joachim Chissano, quant à lui, a remis à Denis Sassou N'Guesso un message écrit de la part du président Daniel Francisco Chapo visant à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. Leur entretien a permis de rappeler le rôle crucial du Congo durant la lutte pour l'indépendance de l'Afrique australe.

En hommage à cette époque, l'ancien président était accompagné de la fille du premier président du Front de libération du Mozambique qui a salué la mémoire de feu président Marien Ngouabi, considéré comme « héros au Mozambique » pour son soutien au mouvement de libération. « Le discours du président renforce notre pensée et ouvre des chemins pour une coopération entre nos pays, parce que les objectifs d'accélérer le développement afin d'arriver à une indépendance économique sont les mêmes », a expliqué l'ex président mozambicain, Joachim Chissano.

Les échanges entre le chef de l'État et ces émissaires diplomatiques soulignent la place centrale qu'occupe Brazzaville sur l'échiquier international, entre fidélité aux alliés historiques africains et renforcement des axes de coopération avec les grandes puissances mondiales.

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