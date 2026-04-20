Congo-Kinshasa: Est du pays - En Suisse, des avancées mais toujours pas d'accord entre Kinshasa et le groupe AFC/M23

Après cinq jours de discussions à Montreux, en Suisse, le neuvième round de négociations entre Kinshasa et l'AFC/M23 s'est achevé. Si le communiqué final évoque des avancées, aucun accord n'a été trouvé sur un point clé - selon les informations de RFI : le troisième protocole de l'accord-cadre signé à Doha l'an dernier, notamment sur les questions judiciaires et l'accès humanitaire.

Derrière les annonces d'avancées, les négociations ont été tendues. Selon une source diplomatique jointe par RFI, le communiqué final permet surtout à chacun de quitter la table sans perdre la face. Mais dans le détail, les désaccords restent nombreux.

Points de friction

Sur le plan judiciaire, d'abord, l'AFC/M23 demande la levée de condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l'abandon de poursuites contre d'autres. Demande que Kinshasa refuse. Certains des concernés participaient d'ailleurs aux discussions cette semaine en Suisse.

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Autre point de blocage, selon nos sources : les questions économiques. L'AFC/M23 réclame la réouverture des banques dans les zones qu'il contrôle, fermées et déconnectées par Kinshasa. Une demande également rejetée.

Le mouvement évoque aussi des difficultés d'accès aux passeports pour des habitants de ces zones, y compris ses membres.

Il demande par ailleurs la restitution de biens de leurs membres confisqués par les services de l'État.

Enfin, la question de l'aéroport de Goma reste en suspens. Kinshasa pousse à sa réouverture. Mais l'AFC/M23 redoute une utilisation militaire de cette infrastructure.

Au terme de ce neuvième round, les avancées existent, mais les désaccords de fond restent entiers.