Cote d'Ivoire: Lundi 20 avril 2026 - Journée de la langue chinoise

La Journée de la langue chinoise est célébrée chaque année le 20 avril, date choisie en l'honneur de Cangjie, personnage légendaire considéré comme ayant inventé les caractères chinois. Le but de cette journée est de mettre en exergue les riches contributions culturelles et historiques du chinois, l'une des six langues officielles de l'ONU.

Lancée par l'ONU en 2010, la Journée de la langue chinoise vise à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle au sein de l'Organisation et dans ses États Membres.

Cang Jie était connu comme l'inventeur des caractères dès les Royaumes combattants car ce fait est mentionné dans les Annales de Lü, le Hanfeizi et le Huainanzi.

Selon ce dernier ouvrage, « Quand Cang Jie inventa les caractères, le Ciel fit pleuvoir du millet et les esprits mauvais pleurèrent dans la nuit. ».

Selon Xun Zi, nombreux étaient autrefois ceux qui connaissaient l'écriture, mais Cang Jie est celui qui l'a transmise après l'avoir systématisée.