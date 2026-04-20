Afrique: Zamalek valide son billet pour la finale de la Coupe de la Confédération au terme d'un match fermé au Caire

Le Zamalek SC s'est qualifié pour la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération après un match nul et vierge (0-0) face au CR Belouizdad, vendredi, au stade international du Caire, en demi-finale retour.

Les Égyptiens valident leur qualification sur l'ensemble des deux matches (1-0), grâce à leur courte victoire acquise la semaine dernière au stade Nelson-Mandela d'Alger.

Zamalek disputera ainsi sa troisième finale continentale et affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Olympique Safi (Maroc) et l'USM Alger, programmée dimanche 19 avril à Safi.

Dès l'entame, les Cairotes ont affiché leurs intentions en se projetant vers l'avant à la recherche d'une ouverture du score rapide. Mais le CR Belouizdad a rapidement répondu par Abderrahmane Meziane, dangereux dès la 7e minute.

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À la 15e minute, Nasser tente sa chance de loin, mais le gardien algérien Farès Chaâl veille et repousse le danger.

Zamalek pense ouvrir le score à la 26e minute grâce à une tête d'Abdallah El Said, mais le but est annulé après intervention de la VAR.

En face, Hocine Benayada n'est pas loin de surprendre les Égyptiens à la 40e minute avec une frappe puissante qui frôle le poteau. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Le CR Belouizdad revient avec de meilleures intentions en seconde période, sans parvenir toutefois à réellement inquiéter la défense égyptienne.

Zamalek réagit par Nasser Mansi à la 64e minute, mais Chaâl réalise une nouvelle parade décisive.

À la 70e minute, le Tunisien Ali Benhamouda manque de peu l'ouverture du score, sa tête passant au-dessus de la barre transversale.

Malgré cinq minutes de temps additionnel, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Le match se termine sur un score de 0-0, suffisant pour envoyer le Zamalek SC en finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2025-2026.