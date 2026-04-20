Afrique: Ligue des Champions - L'AS FAR affrontera le Mamelodi Sundowns en finale

L'AS FAR a validé son billet pour la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, malgré une défaite (1-0) sur la pelouse de la RS Berkane, samedi. Suffisant grâce au succès (2-0) de l'aller : les Militaires passent sur l'ensemble des deux matches (2-1).

Berkane pousse, Rabat plie... sans rompre

Porté par un stade incandescent, Berkane n'avait pas le choix : attaquer, vite et fort. Mission assumée d'entrée, avec une équipe tournée vers l'avant, mais freinée par un bloc rabati compact et discipliné.

La première grosse alerte vient pourtant des visiteurs. À la 21e, Nolan Mbemba file au but... et expédie sa tentative au-dessus. Une balle de break envolée.

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Berkane insiste, encore et encore. Et finit par être récompensé au retour des vestiaires. Faute sur Paul Valère Bassène, penalty confirmé par la VAR. Yassine Lebhiri s'avance et transforme sans trembler (57e). 1-0, le stade y croit.

Tagnaouti en patron, la défense tient

Mais Rabat ne panique pas. Mieux, Rabat résiste. Sous pression constante, les visiteurs s'en remettent à leur dernier rempart, Ahmed Tagnaouti, encore décisif. Parade après parade, il maintient son équipe à flot.

Berkane monopolise le ballon, multiplie les situations, avec un Lebhiri omniprésent. Il manque ce deuxième but, celui qui aurait tout relancé. Il ne viendra jamais.

Une première historique

Défaite anecdotique, qualification capitale. L'AS FAR écrit une page majeure de son histoire en atteignant la finale. Le club rejoint le cercle des grands noms marocains déjà passés par là : le Raja Casablanca et le Wydad Casablanca.

Cap sur Sundowns

Prochaine étape : la finale face aux Mamelodi Sundowns, tombeurs de l'Espérance Sportive de Tunis (2-0 cumulé).

Rabat avance avec ses certitudes : rigueur, solidité, efficacité sur deux manches. Reste à voyager mieux pour espérer soulever le trophée.

Berkane, lui, quitte la scène aux portes de la finale, mais avec des motifs d'espoir. Notamment une animation offensive prometteuse incarnée par Lebhiri et Bassène.

La finale est là. Et avec elle, une occasion immense : entrer définitivement dans l'histoire.