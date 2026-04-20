Ile Maurice: Volley-ball - Faucon Flacq Camp Ithier déjà champion

Avant même l'ultime journée de la Crystal National League masculine, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a été sacré champion. Les Flacquois ont mis fin au suspense en battant le Port-Louis Fire Star, mercredi dernier.

Ce succès en quatre sets face aux Port-Louisiens évite à l'équipe entrainée par Deepak Aungnoo de disputer le dernier match contre son dauphin, Quatre-Bornes VBC, sous pression. Les Quatre-Bornais gardaient cependant espoir après avoir battu le Club sportif de Pamplemousses en trois manches, 25-13, 25-23 et 25-23 juste avant. Mais la formation de l'est a répondu en prenant le dessus sur le Fire Star, 25-23, 19-25, 25-19 et 25-20.

Cédric Jolicoeur qui transperce ici le bloc du CS Pamplemousses, et le Quatre-Bornes VBC, ne pourront pas être couronnés champions même en cas de victoire face à Camp Ithier lors de la dernière journée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Même si le Quatre-Bornes VBC venait à battre Faucon Flacq Camp Ithier VBC trois sets à zéro lors du dernier match de championnat, samedi 25 avril, il ne pourra être sacré. Les deux équipes auraient alors le même nombre de points (38 points) et le même nombre de victoires (13) mais les Flacquois disposeraient toujours d'un meilleur quotient de sets, ce qui leur garantirait d'être couronnés. Toutefois, Camp Ithier voudra certainement préserver son invincibilité jusqu'au bout afin de fêter dignement ce dixième titre. Attendons voir ce que nous réserve cette ultime joute !

D'autre part, la lanterne rouge, Flic en Flac Blue Stars est déjà relégué. Sa 13e défaite en autant de sorties devant le Curepipe Starlight SC, vendredi, en trois sets (22-25, 11-25, 23-25) combinée à la victoire de Buswell VBC contre Trou-aux-Biches Sharks (26-24, 25-22, 25-18), condamne l'équipe de l'ouest à la descente en division 2A.