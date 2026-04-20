Ile Maurice: Le Salon de Mai à l'arrêt

Les pages du calendrier défilent. Des artistes se posent des questions : à quand le Salon de Mai ? Alors que nous avons dépassé la date symbolique de la mi-avril, l'institution qui organise ce rendez-vous annuel des arts plastiques, la School of Fine Arts du Mahatma Gandhi Institute (MGI) n'a pas encore lancé l'appel à candidatures invitant jeunes talents et professionnels confirmés à participer au Salon de Mai. Une manifestation qui se tient généralement de fin mai à début juin.

À titre d'exemple, en 2024, la date de soumission des propositions artistiques pour le salon était fixée au 12 avril. En 2023, pour les 40 ans du Salon de Mai, qui existe depuis 1983, l'appel à candidatures avait été lancé en mars et le délai pour se manifester, fixé au 5 avril.

Dans les rangs des créatifs, des voix soulignent que dépendant du thème choisi par le MGI, il faut le temps de la réflexion, avant celui de l'exécution de l'œuvre. Il se chuchote, dans les couloirs de l'institution, que ce serait justement le choix du thème qui aurait retardé le salon. Un sujet en Kreol Morisien n'aurait pas été validé.

Au MGI, une source autorisée dit seulement que le thème n'a pas encore été défini, que l'on n'est pas encore prêt et que la School of Fine Arts rentre dans la période d'examens.

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Le Salon de Mai - du haut de ce qui doit être la 43ᵉ édition cette année bouscule régulièrement certaines idées reçues. L'an dernier, le thème choisi initialement : 20 Mai 75, à l'occasion des 50 ans de la grève des étudiants, avait fait débat à Moka. Au point où le thème avait été par la suite changé pour un titre générique neutre : Legacy. Cela, après la date limite de soumission des œuvres.