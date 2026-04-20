Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Ensoa - Les inscriptions démarrent le lundi 20 avril

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Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (Ensoa) de Bouaké, se dérouleront du lundi 20 avril au vendredi 29 mai 2026, annonce un communiqué signé de Malan Jean-Paul, directeur de cabinet du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Pour faire acte de candidature des sous-officiers d'armes et sous-officiers spécialistes, il faut être de nationalité ivoirienne ; être âgé de 18 ans au moins et 24 au plus au 31 décembre 2026 ; être titulaire du Bepc ou d'un diplôme équivalent et justifier du niveau de la classe de première des lycées et collèges (Candidats généralistes).

En ce qui concerne les candidats spécialistes, il être âgé de 18 ans au moins et de 24 ans au plus au 31 décembre 2026, être titulaire au moins du Brevet de technicien (Bt) ou d'un diplôme équivalent dans une spécialité donnée.

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Pour les officiers mariniers, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 24 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les titulaires d'un Brevet de technicien dans les métiers de la mer ; être âgé de 26 ans au plus au 31 décembre 2026, pour les titulaires d'une Licence délivrée par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm).

« Pour toutes les informations complémentaires, les candidats sont invités à s'adresser à la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense, au bureau concours de l'Etat-major général des armées ou à consulter la plateforme officielle des concours https://defense.ciconcours.net », précise le communiqué.

Par ailleurs, les candidats peuvent contacter les numéros suivants : 27 20 212674 / 05 00 77 00 00 / 05 00 83 00 00 / 07 04 91 35 87 / 05 64 60 29 82.