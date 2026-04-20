Cote d'Ivoire: Solidarité - L'Ong « Unis pour un Coeur Joyeux » apporte du réconfort à une centaine de veuves

L'Ong « Unis pour un Coeur Joyeux » a, une nouvelle fois, posé un acte de solidarité remarquable en faveur des populations vulnérables. Le samedi 18 avril 2026, à la Palmeraie, dans la commune de Cocody, l'organisation a procédé à la distribution de vivres et des non-vivres à une centaine de veuves, à l'occasion de la 11e édition de cette initiative.

Ce geste humanitaire, d'une valeur estimée à 1,5 million de Fcfa, était composé de denrées essentielles telles que du riz, de l'huile et de la pâte de tomate, ainsi que des complets de pagnes. À travers cette action, l'Ong poursuit sa mission : venir en aide aux veuves, aux orphelins et aux personnes en situation de précarité.

Prenant la parole lors de la cérémonie, la présidente de l'organisation, Guindo Fanta, a souligné la portée sociale de cette activité. Elle a insisté sur la nécessité d'apporter soutien et réconfort aux femmes, en particulier aux mères, qu'elle considère comme des piliers de la société.

« Les mères étant des porteuses de vie, nous avons le devoir et la responsabilité de leur assurer, sans distinction, un bien-être moral et un équilibre social. À travers ces kits, cette association apporte du baume au coeur des femmes », a-t-elle déclaré.

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Guindo Fanta a également rappelé les différentes actions menées par l'Ong depuis sa création en 2017. Plusieurs localités ont déjà bénéficié de ces dons, notamment Attécoubé, Azaguié, Gonzagueville, Yopougon, M'Pouto village et Dabou. Elle a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires et donateurs, dont les contributions rendent ces actions possibles.

Parrain de la cérémonie, Tanoh Oi Tanoh, directeur régional du Pétrole et de l'Énergie, a salué cette initiative qui apporte un réel soulagement aux familles, en particulier aux veuves et aux orphelins. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement à accompagner l'Ong dans la poursuite de ses actions sociales.

Au nom des bénéficiaires, N'Dori Chantal a exprimé sa profonde gratitude aux donateurs pour cette action porteuse d'espoir.