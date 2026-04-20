Afrique: La langue chinoise - Un pont entre les cultures

Célébrée chaque année le 20 avril, la Journée internationale de la langue chinoise met en lumière l'importance d'une des six langues officielles des Nations unies. Cette initiative, lancée en 2010 par l'ONU, vise à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle à travers le monde.

Cette date symbolique rend hommage à Cang Jie, figure légendaire à qui l'on attribue la création des caractères chinois il y a environ 5 000 ans. Aujourd'hui, cette journée est célébrée à travers diverses activités culturelles telles que des expositions, des conférences, des spectacles traditionnels et des ateliers d'apprentissage.

Jin Lian Yeung Yin In, directrice de la Mauritius Chinese Culture School et enseignante de chinois au Royal College Port-Louis ainsi qu'au Dr James Burty David SSS, explique que cette journée revêt une importance mondiale. Elle souligne que la Journée internationale de la langue chinoise a une portée globale importante : «Elle célèbre la langue chinoise comme langue officielle des Nations unies et encourage les échanges interculturels ainsi que l'apprentissage du chinois à travers le monde», explique-t-elle.

Jin Lian Yeung Yin In

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Pour elle, apprendre le chinois représente un véritable atout aujourd'hui. «Cela ouvre des opportunités dans le commerce, la technologie et les relations internationales. Mais c'est aussi une porte d'entrée vers une culture riche et ancienne », souligne-t-elle. Elle insiste également sur le fait que l'apprentissage du chinois développe des compétences cognitives comme la mémoire et l'observation.

Même si certains considèrent le chinois comme une langue difficile, l'enseignante nuance cette idée. «Les tons et les caractères peuvent sembler compliqués au début, mais la grammaire est en réalité assez simple », précise-t-elle. Pour rendre ses cours plus accessibles, elle utilise des jeux, des chansons, des vidéos et des activités culturelles comme la calligraphie ou les fêtes traditionnelles.

Installée à Maurice depuis plusieurs années, elle a récemment lancé un projet éducatif pour encourager l'apprentissage du chinois dans l'île. Elle espère ainsi aider davantage de jeunes Mauriciens à découvrir cette langue.

Du côté des élèves, l'expérience est tout aussi enrichissante. Ashvi Ujoodha, âgée de 9 ans et élève à l'école Notre-Dame de Lorette RCA à Port-Louis, a commencé le chinois dès la maternelle. «J'ai appris à chanter des chansons chinoises et à participer à des pièces de théâtre. Quand j'ai su que le chinois était enseigné dans mon école, j'ai voulu continuer », raconte-t-elle.

Ashvi Ujoodha, âgée de 9 ans

Pour elle, apprendre cette langue est une expérience agréable. «C'est facile pour moi et j'aime écrire les caractères chinois», dit-elle avec enthousiasme. Elle apprécie aussi la culture chinoise, notamment la cuisine.

Ashvi souligne également un avantage concret : la communication. «Quand j'ai voyagé dans plusieurs pays comme Singapour ou Dubaï, j'ai pu parler avec des Chinois. Cela m'a beaucoup aidée », confie-t-elle. À travers ces témoignages, la langue chinoise apparaît comme bien plus qu'un simple outil de communication. Elle devient un pont entre les cultures, une ouverture sur le monde et une opportunité pour les jeunes générations.