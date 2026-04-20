Ile Maurice: Natation | 3e journée - Performances prometteuses

Le rendez-vous du samedi 18 avril à la piscine de Côte d'Or a enfin apporté le vent d'optimisme atten- du, sous le regard attentif de Karen Foo Kune-Bacha, Junior Minister au MJS, et de Michael Glover, Chair- man de la MMIL. Entre l'émergence de nouveaux talents et la solidité des cadres, les voyants repassent au vert pour la natation locale, avec deux nouvelles marques nationales de catégorie à la clé.

La plus belle note de la matinée est venue de a jeune Zoe Hiddlestone (CAMO). Engagée dans les séries du 100 m dos, la nageuse a fait preuve d'une maturité impressionnante pour son âge en bouclant la distance en 1:21.61. Plus qu'un simple chrono, cette performance est un véritable événement. En effet, elle efface des tablettes la marque nationale dès 11 ans détenue par Nathalie Lee Baw (1:21.90) depuis le 14 décembre 1996.Voir un record vieux de 30 ans tomber ainsi est un signe fort de la vitalité des jeunes pousses mauriciennes.

L'autre performance prometteuse de la 3e journée des championnats concerne Chloe Ah Chip (Moka Rangers SC). En finale du 100 m papillon, elle a confirmé son statut en s'imposant magistrale- ment en 1:05.58. Ce temps constitue un nouveau record chez les 17 ans. Elle grappille ainsi de précieux centièmes sur sa propre marque de référence (16-17 ans en 1:05.78) qu'elle avait établie en Égypte quand elle n'avait que 16 ans. Et ce, lors des Championnats d'Afrique Junior en mai 2025. Cette régularité promet pour la suite.

Enfin, comment ne pas être marqué par la prestation de Bradley Vincent (CAMO) en finale du 50 m nage libre. Le crawler a survolé l'épreuve, reléguant son plus proche poursuivant à plus d'une seconde. En signant un chrono de 22.51, il échoue à un minuscule centième de son record national absolu (22.50) établi à Gold Coast en 2018. De l'aveu même du nageur, il s'agit du deuxième meilleur temps de sa carrière sur cette distance. De quoi valider le travail accompli et rassurer sur son état de forme actuel. Ces records dépassent les simples chiffres pour devenir des sources d'inspiration. Ils devraient pousser les nageurs de toutes catégories à viser chaque jour l'excellence absolue.

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