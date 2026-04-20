Afrique: La réserve François Leguat distinguée sur la scène internationale

La réserve François Leguat, dédiée à la restauration de la forêt sèche et à la préservation du patrimoine naturel de Rodrigues, a été récompensée par le Laurier d'Or 2026 de la Fédération internationale du tourisme, ont annoncé ses responsables.

Située à Anse-Quitor, dans le sud-ouest de l'île, la réserve a célébré en juillet 2025 ses 18 ans d'opération. Lancé en 2004 sur environ 20 hectares de terrain dégradé, le projet visait à recréer l'écosystème endémique de Rodrigues, à réintroduire des tortues terrestres géantes et à protéger les formations calcaires de la région.

Aujourd'hui, le site revendique plus de 350 000 arbres et arbustes replantés, ainsi qu'une population importante de tortues géantes évoluant en semi-liberté. «Une contribution significative au développement durable de Rodrigues», souligne la direction.

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La réserve s'appuie également sur un modèle d'écotourisme pour assurer sa pérennité économique. Elle propose notamment des visites guidées, un parcours aménagé de 500 mètres dans une grotte, un restaurant valorisant la gastronomie rodriguaise, une boutique d'artisanat local et un musée consacré à l'histoire naturelle et au peuplement de l'île.

En février 2026, la réserve a accueilli une délégation de la Fédération internationale du tourisme, conduite par son président Jean Eric Duluc et le responsable de la communication pour la région océan Indien, Paul-Emmanuel Bonnet des Arnoux. Cette visite, organisée à l'initiative de l'Office du tourisme de Rodrigues, a permis aux représentants de découvrir plusieurs sites et d'échanger avec les acteurs locaux du secteur.

Impressionnés par «l'authenticité de la destination», les visiteurs ont invité la réserve à soumettre sa candidature pour intégrer la fédération. Son adhésion a été confirmée pour une période de trois ans, assortie de l'attribution du Laurier d'Or 2026, une distinction saluant «l'excellence de son engagement» et «sa contribution remarquable à la préservation du patrimoine naturel et touristique».

Au niveau national, la réserve s'était déjà illustrée lors des Sustainable Tourism Mauritius Awards, avec une médaille d'argent en 2022, suivie de deux distinctions en or en 2023 et 2024.

Pour ses responsables, cette reconnaissance internationale constitue «un encouragement à poursuivre les efforts» et un levier supplémentaire pour renforcer la visibilité de Rodrigues comme destination touristique authentique.