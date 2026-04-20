Ile Maurice: Un violent accident fait deux morts

20 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Grave accident ce matin à Grand-Bel-Air, en direction de Riche-en-Eau. Une voiture a quitté la route avant de violemment percuter un arbre. Le véhicule a ensuite pris feu.

Le conducteur et son passager, coincés à l'avant du véhicule, n'ont pas survécu à l'impact et à l'incendie qui a suivi. À l'arrière, deux enfants et un adulte ont pu être extraits du véhicule à temps grâce à l'intervention rapide de témoins et des secours. Ils ont été pris en charge pour des examens médicaux.

Les pompiers ont été dépêchés sur place pour maîtriser les flammes, tandis que la police a sécurisé la zone afin de faciliter l'intervention des équipes de secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

La circulation a fortement ralenti dans ce secteur, avec d'importants embouteillages signalés en direction de Riche-en-Eau. Les automobilistes sont invités à éviter la région et à emprunter des itinéraires alternatifs.

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