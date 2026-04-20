Tunisie: Coupe de Tunisie - 1/8e de finale - L'ESZ et l'ASG créent la sensation

Face à des adversaires mieux lotis, l'Espérance Sportive de Zarzis et l'Avenir Sportif de Gabès ont créé la sensation. Par un tour de force, ces deux équipes compostent leur billet pour les quarts de finale.

Le charme de Dame Coupe réside dans les surprises créées au fur et à mesure de l'avancement de la compétition. En ce sens, les matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie nous ont réservé bien des surprises, hier après-midi.

En déplacement à Monastir, l'Espérance de Zarzis, qui occupe la 10e place au classement du championnat, a renversé dans son fief la formation monastirienne, classée cinquième. Un tour de force réussi par les Zarzissiens aux tirs au but au terme d'un match à rebondissements.

Dans le temps additionnel de la période initiale, l'arrière droit usémiste, Raed Bouchniba, a été expulsé pour somme d'avertissements (45'+5). Le suspense s'est poursuivi en deuxième mi-temps. Le défenseur monastirien Aymen Ben Mohamed commet l'irréparable sur l'ailier gauche zarzissien Moumen Rahmani en le fauchant en pleine surface. L'arbitre accorde un penalty à l'ESZ, raté par Mohamed Firas Ghouma (63').

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Dans le temps additionnel de la période initiale, l'arrière droit usémiste, Raed Bouchniba, a été expulsé pour somme d'avertissements (45'+5). Le suspense s'est poursuivi en deuxième mi-temps. Le défenseur monastirien Aymen Ben Mohamed commet l'irréparable sur l'ailier gauche zarzissien Moumen Rahmani en le fauchant en pleine surface. L'arbitre accorde un penalty à l'ESZ, raté par Mohamed Firas Ghouma (63').

Le temps réglementaire s'étant terminé sur un nul vierge, les deux équipes ont dû se disputer les prolongations.

Des prolongations qui ont connu d'abord l'expulsion de l'arrière gauche zarzissien Ghassen Mahersi (92'), avant que Raed Chikhaoui n'ouvre la marque pour l'USM (104'). Mais la joie des Monastiriens a été de très courte durée : Achraf Ben Dhiaf a éga- lisé pour l'ESZ à peine trois minutes après (107').

Ne pouvant pas se départager aux prolongations également, les deux protagonistes se sont fiés aux tirs au but. Et la chance a fini par sourire aux Zarzissiens qui se sont imposés (3-1 T.A.B).

L'ESS renversée, le CAB aux penalties

De son côté, l'ESS a été renversée par le club divisionnaire, le Stade Gabésien. Les Gabésiens sont venus à bout des Etoilés au temps réglementaire au terme d'un match où le suspense a été le maître mot. Une victoire étriquée sur le score de 4 à 3.

Quant au CAB, il a dû recourir aux tirs au but pour composter son billet des quarts de finale au détriment du CS M'saken (1-1; 4-3 T.A.B).

Enfin, la logique a été respectée au Taieb Mhiri où le CSS s'est imposé face à Jendouba Sport (2-1).