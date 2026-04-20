Tunisie: Déchets textiles - Vers la valorisation de 10 000 tonnes en combustible

Le projet national de transformation des déchets textiles en combustible solide de récupération, communément appelé RDF, franchit une étape charnière avec un objectif ambitieux de valorisation de 10 000 tonnes de rebuts. Invitée ce lundi 20 avril 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Nesrine Kadiri Harrouchi, directrice des analyses et des études environnementales au ministère de l'Environnement, a levé le voile sur les avancées significatives de cette initiative.

L'entreprise Ciment de Jebel Oust a d'ores et déjà amorcé une expérience pilote dont les résultats préliminaires s'avèrent particulièrement prometteurs. Cette technologie, largement éprouvée à l'international, consiste à convertir les déchets ayant épuisé toutes les étapes de recyclage conventionnel en une source d'énergie alternative. Injecté dans les fours des cimenteries, ce combustible permet de générer la chaleur nécessaire à la production tout en amorçant un désengagement progressif vis-à-vis des énergies fossiles.

Selon la porte-parole, les études stratégiques menées à l'échelle nationale touchent à leur fin. Les résultats définitifs seront communiqués prochainement, illustrant la volonté du ministère de l'Environnement de pérenniser ce modèle de production durable. Au-delà de l'enjeu écologique, ce projet de valorisation textile présente des avantages économiques concrets pour l'État et les partenaires industriels, tout en favorisant l'émergence de nouveaux gisements d'emplois spécialisés.

Cette dynamique avait déjà fait l'objet d'une attention particulière lors d'un atelier de travail organisé le 15 avril dernier au siège de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Les données techniques et économiques issues de cette phase pilote constituent désormais la pierre angulaire des futures réformes législatives. Celles-ci viseront à encadrer et à généraliser l'usage des combustibles alternatifs au sein du tissu industriel tunisien, marquant ainsi un tournant vers une économie plus circulaire.

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