Afrique: Grand Prix de Rabat - L'élite du paraathlétisme tunisien à la conquête du Maroc

La Tunisie marque sa présence au Meeting international de Rabat, étape majeure du Grand Prix de para-athlétisme qui se déroule jusqu'au 25 avril courant. La délégation nationale, composée de douze athlètes de haut niveau, a rejoint le sol marocain sous la conduite de Mohamed Daâdoucha, trésorier du comité de direction de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés.

Cette sélection se distingue par la présence de figures emblématiques de la discipline. Parmi les têtes d'affiche, la championne Raoua Tlili s'alignera sur les épreuves du lancer du poids et du disque en catégorie F41, aux côtés de Fathia Amaimia engagée dans les mêmes spécialités. Le contingent des lanceurs de poids est particulièrement fourni avec la participation de Yassine Guenichi en F36, Samar Ben Koelleb et Aymen Lakoum en F41, ainsi que Raja Jebali en F40 et Jihen Aziz en F46. Amir Soltan représentera également les couleurs nationales au poids et au disque dans la catégorie F11.

Les épreuves de lancer de javelot seront assurées par Yousra Ben Jemaâ et Mohamed Trabelsi, tous deux évoluant en catégorie F34. Sur la piste, les espoirs reposent sur l'expérience de Soumaya Boussaïd au 1500 mètres T12/T13, ainsi que sur Youssef El-Ouahibi qui s'élancera sur la même distance sous une nouvelle classification T12.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour optimiser les performances de ces champions, un encadrement technique complet a été mobilisé. Ce staff spécialisé assure un suivi rigoureux et une préparation optimale, garantissant ainsi aux athlètes tunisiens les meilleures dispositions pour briller lors de cette joute internationale.