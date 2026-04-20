Tunisie: Célébration du 70e anniversaire des relations Tuniso/Japonaises

À l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République Tunisienne et le Japon, l'Ambassade a marqué l'événement par le lancement d'une collection exclusive de timbres postaux commémoratifs. Cette initiative, empreinte d'une forte portée symbolique, s'inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir le rayonnement culturel de la Tunisie au sein de l'archipel nippon.

Cette série philatélique met à l'honneur la richesse historique du pays en mettant en scène trois joyaux architecturaux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le premier timbre de la collection met en lumière la majesté de l'amphithéâtre romain d'El Jem, tandis que le second rend hommage à Kairouan, haut lieu de la spiritualité et de la civilisation islamique. Enfin, le troisième volet de cette série célèbre le site antique de Dougga, reconnu comme l'un des vestiges romains les mieux préservés du continent africain.