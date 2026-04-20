Madagascar: Arrestations de la Gen Z, «on est dans l'inquiétude, voire la peur», alerte la société civile

À Madagascar, la récente vague d'arrestations de membres de la Gen Z suscite inquiétude et consternation. Selon des témoignages concordants, deux jeunes ont été passés à tabac lors de leur détention avant d'être libérés. Un autre est toujours détenu. Lors d'une conférence de presse, les principales organisations de la société civile ont dénoncé des dérives. Elles appellent au respect de l'État de droit.

À Madagascar, la situation suscite des inquiétudes au sein de la société civile. « On est quand même dans l'inquiétude, voire dans la peur, parce qu'on voit diverses arrestations de jeunes et on ne comprend pas forcément ces arrestations », explique Hony Radert, secrétaire générale du Collectif des citoyens et des organisations citoyennes.

« J'entends parler d'arrestations sauvages, dans la mesure où les gens sont arrêtés en pleine rue par des voitures avec des vitres fumées. Des membres de la société civile ont aussi été questionnés, ce qui peut être légitime, mais encore une fois dans un climat d'intimidation voire de harcèlement moral et c'est cela qu'on remet en cause ».

Appel à la transparence

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« Cette période est vraiment cruciale pour arriver à cette fameuse Refondation qu'on a tous appelée de nos voeux et pour y arriver il faut un climat apaisé, une confiance entre tous les acteurs et aujourd'hui nous ne sommes pas du tout dans ce climat-là, poursuit le membre de la société civile.S'il y a arrestation, ça doit être fait dans les règles avec le droit de la défense, le droit à des soins médicaux et psychologiques.

Il faut vraiment que les responsables rassurent et soient beaucoup plus transparents et redevables. Avant, on comptait sur les militaires pour protéger la population, pour être le dernier rempart, mais aujourd'hui c'est le dernier rempart qui est au pouvoir et qui donne ce climat d'insécurité ».

Dans ce contexte, plusieurs collectifs se réclamant de la Gen Z ont lancé des appels à manifester samedi 18 avril 2026.