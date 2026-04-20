Afrique de l'Ouest: Une réunion pour définir une «nouvelle stratégie pour le Sahel en crise»

À Lomé, la capitale togolaise, se tient ce samedi 18 avril 2026 une réunion consacrée à « une nouvelle stratégie pour le Sahel en crise ». Initiée par le Togo, elle réunit des représentants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), des pays membres de l'Alliance des États du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso), de l'Organisation des Nations unies, ainsi que des personnalités africaines et des représentants de plusieurs pays européens.

Au Sahel, l'épicentre de la crise sécuritaire reste concentré au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ces trois pays, dirigés par des militaires, auteurs de coups d'État, ayant claqué la porte de l'institution régionale la Cédéao pour former l'Alliance des États du Sahel (AES). Comment travailler ensemble afin de lutter contre le terrorisme, l'insécurité ? C'est l'ambition de la « nouvelle stratégie pour le Sahel », au centre des discussions de ce samedi à Lomé.

La menace terroriste s'étend progressivement vers les États du littoral du golfe de Guinée. « Les digues de la méfiance doivent sauter », « la stabilité régionale est en jeu », préviennent déjà des participants à la rencontre.

Rôle de médiateur

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Le Togo, pays membre de la Cédéao, mais très proche des militaires au pouvoir dans les trois pays membres de l'AES, tente de faire un rapprochement entre les deux organisations. Pour faire face aux djihadistes, la coopération internationale est également nécessaire.

Le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, des diplomates africains et une quinzaine d'Envoyés spéciaux au Sahel de pays européens participent à la rencontre. Parmi eux, l'émissaire de la France. Selon le programme officiel, tous prendront la parole.