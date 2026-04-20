Sénégal: Lutte contre le VIH/SIDA - Le mouvement des femmes d'action mise sur la prévention et le dépistage

Dans le cadre de ses actions sociales, le mouvement femmes d'action (mfa) a organisé, vendredi 17 avril 2026, à zac mbao, une journée de dépistage et de sensibilisation sur le VIH/sida. Une activité qui s'est déroulée au sein du poste de santé de zac mboa et qui a vu une forte mobilisation des populations de la localité et des zones environnantes.

Pour les initiateurs, la lutte contre le VIH/sida reste une priorité de santé publique au Sénégal, dans un contexte marqué par la persistance des comportements à risque et des préoccupations liées à la transmission. C'est ce qui a motivé l'organisation d'une telle journée, par le mfa qui veut promouvoir une façon de faire la politique autrement, en donnant la priorité aux actions qui répondent à des besoins essentiels des populations aussi bien au plan social qu'économique.

Et, dans un contexte où la problématique du VIH/ sida est une grande préoccupation des autorités centrales, le mouvement a choisi de mettre le curseur sur la prévention, le dépistage précoce et l'accompagnement des populations vulnérables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers une approche citoyenne et communautaire, le mfa vise à renforcer la sensibilisation et à encourager le recours au dépistage, notamment chez les couches les plus exposées. Selon la présidente du mouvement politique et membre de la coalition Diomaye président, « cette activité s'inscrit dans une dynamique d'action sociale au service des populations, marquant une rupture avec certaines pratiques politiques traditionnelles, au profit d'une approche de proximité et d'efficacité ». Seynabou Sankara a rappelé « qu'au-delà de la sensibilisation, cette journée se veut un véritable mécanisme de veille et d'alerte face à une situation qui continue d'inquiéter, surtout dans un contexte marqué par des faits récents ayant retenu l'attention de l'opinion publique ».

Pour sa part, madame Aw, médecin-chef du poste de santé de la zac mbao, a salué une initiative qu'elle juge opportune avant de lancer un appel en direction des populations afin qu'elles se fassent dépister. Elle a dans le même sillage rappelé qu'un dispositif efficace a été mis en place par les autorités pour une prise en charge efficiente du VIH/sida.

A travers cette journée de mobilisation communautaire, la présidente du mouvement femmes d'action a tenu à souligner que les acteurs politiques doivent avoir accordé une plus grande place aux actions communautaires de santé publique dans leurs agendas. Cela, surtout dans un contexte où la sensibilisation reste un levier essentiel dans la lutte contre le VIH/sida.