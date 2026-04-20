Sénégal: Pastef - De nouveaux responsables nommés au Bureau politique

Le parti Pastef-Les Patriotes a procédé à une importante réorganisation de sa direction, à travers une décision officielle datée du 19 avril 2026. Ce texte, signé par le président du parti, entérine la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein du Bureau politique et du Comité exécutif.

Cette décision s'appuie sur les statuts et le règlement intérieur de la formation politique, ainsi que sur une précédente mesure organisationnelle. Elle a été validée après approbation du Conseil national, réuni à cette date.

Quatre nouveaux vice-présidents

Dans le cadre du renforcement de l'exécutif du parti, quatre personnalités ont été promues au poste de vice-président. Il s'agit de Malick Ndiaye, Abass Fall, Daouda Ngom et Moustapha Sarré, désormais chargés d'épauler la direction dans la mise en oeuvre de la stratégie politique.

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Un Secrétariat général élargi

Le Secrétariat général connaît également un élargissement significatif. Mohamed Ayib Salim Daffe a été nommé secrétaire général, avec rang de membre du Comité exécutif. Il sera assisté par plusieurs secrétaires généraux adjoints, parmi lesquels Khadidiatou Diop (dite Khadija Mahecor Diouf), Fadilou Keita, Khady Diène Gaye, Bassirou Kébé et Birom Holo Ba.

Nouvelles désignations aux secrétariats nationaux

Au niveau des secrétariats nationaux, Amadou Ba prend en charge la communication, assisté par Arame Ndoye Gassama en tant qu'adjointe. D'autres pôles stratégiques ont également été pourvus : Assane Mbengue s'occupera de l'organisation et de la logistique, épaulé par Baba Lamine Thiam, tandis que Malick Sy et Papa Moussa Sy seront respectivement en charge de la formation et de son appui.

Coordination des cadres patriotes

Enfin, dans le cadre du Mouvement national des cadres patriotes (MONCAP), Babo Amadou Ba a été désigné coordonnateur, marquant une volonté de structurer davantage les cadres du parti.