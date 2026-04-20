Sénégal: Stratégie d'endettement - Dakar en faveur des obligations longues

Porté par un premier trimestre remarquable, le Trésor public sénégalais aborde la période d'avril à juin avec une stratégie offensive sur le marché des titres publics de l'UEMOA, misant résolument sur les longues obligations afin de consolider sa trajectoire d'endettement.

La démarche du Sénégal sur les marchés financiers de la zone franc apparaît rigoureusement structuré. Fort d'un bilan remarquable au premier trimestre 2026, le Trésor public maintient le cap et vise désormais une mobilisation de 658 milliards de FCFA entre avril et juin, selon les données d'Umoa-Titres. Ce volume place le pays au deuxième rang des émetteurs de l'Union, derrière la Côte d'Ivoire, dont l'objectif s'élève à 980 milliards de FCFA sur la même période.

Ces émissions, prévues dans la Loi de finances initiale 2026, traduisent une orientation stratégique claire en faveur de la longue dette. Sur les 658 milliards programmés, 448 milliards de FCFA seront levés à travers les Obligations assimilables du Trésor (OAT), à maturité étendue, contre 210 milliards de FCFA via les Bons assimilables du Trésor (BAT), de plus court terme. Ce positionnement vise à allonger la maturité de la dette et à limiter le recours aux refinancements fréquents.

Un trimestre en trois temps

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Le calendrier des émissions s'organise en trois phases. Avril concentre 260 milliards de FCFA, suivi de mai avec 278 milliards, avant un repli en juin à 120 milliards de FCFA. Cette progression et ce ralentissement traduisent à la fois les contraintes du calendrier budgétaire et les dynamiques de liquidité des investisseurs en fin de semestre. Cette ambition repose sur une crédibilité solidement établie. Entre le 1er janvier et le 9 avril 2026, le Sénégal a réalisé 33 opérations sur le marché primaire de l'Umoa, mobilisant 1 069 milliards de FCFA. La répartition de ces levées reflète la stratégie duale adoptée : 665,86 milliards de FCFA en BAT pour couvrir les besoins de court terme, et 402,79 milliards de FCFA en OAT pour renforcer les financements de long terme. Dans le même temps, l'État a assuré 591 milliards de FCFA de remboursements en capital et versé 85 milliards de FCFA au titre des intérêts, signe d'une gestion maîtrisée de la dette malgré un rythme soutenu d'émissions.

Cap sur 2 400 milliards de FCFA en 2026

Pour l'ensemble de l'année, le Trésor vise une mobilisation de 2 400 milliards de FCFA, en hausse par rapport aux 2 225 milliards levés en 2025. Dès le 16 janvier, le Sénégal avait donné le ton en levant 154 milliards de FCFA lors de sa première émission, soit 14 milliards de plus que le montant initialement proposé.

Un signal fort adressé aux investisseurs, confirmant l'attractivité de la signature sénégalaise dans un environnement régional marqué par une concurrence accrue pour les capitaux. À ce rythme, l'enjeu n'est plus seulement d'atteindre l'objectif annuel, mais de déterminer dans quelle mesure il pourra être dépassé.