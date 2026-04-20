Afrique: Trois supporters sénégalais libérés au Maroc, une demande de grâce royale déposée pour les 15 autres

Les trois premiers supporters sénégalais enfermés au Maroc depuis les violences en marge de la finale de la CAN 2025 ont été libérés après avoir purgé leurs trois mois de prison. 15 autres sont encore emprisonnés et une demande de grâce royale a été déposée par leur avocat.

Au Maroc, les trois premiers supporters sénégalais, parmi les 18 qui sont retenus depuis la finale de la CAN 2025, sont sortis de prison samedi dans la matinée. Ces derniers ont fini de purger les trois mois de peine de prison dans l'établissement d'Al Arjat 2, près de Rabat, auxquels ils avaient été condamnés après leurs participations aux violences en marge du match entre le Sénégal et le Maroc début janvier.

À la sortie du commissariat, les trois supporters sénégalais, souriants, ont été accueillis par des membres de l'ambassade du Sénégal. L'un d'eux a réagi auprès de l'AFP en lançant un « dima Maroc, dima Maghrib » (vive le Maroc en dialecte marocain). Ils étaient poursuivis pour « hooliganisme », accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles. Un Français d'origine algérienne a également été libéré samedi après avoir purgé trois mois de prison pour avoir jeté une bouteille d'eau durant la finale.

Une demande de grâce royale sera déposée sous peu

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Dans le cadre de la même affaire, 15 autres supporters sénégalais purgent des peines allant de six mois à un an de prison, confirmées lundi en appel. Pour ces derniers, l'avocat maître Patrick Kabou a assuré auprès de RFI qu'une demande de grâce doit être déposée au cabinet royal marocain au début de la semaine suivant la libération. L'avocat ne se dit pas particulièrement soulagé de la libération des trois supporters sénégalais car ces derniers « ne devaient pas être en prison. »

Les trois hommes, qui viennent de retrouver leur liberté, sont actuellement « suivis psychologiquement, accompagnés pour reprendre contact avec leur famille, reprendre goût à la vie », a informé Patcik Kabou. Pour les autres, la demande de grâce a été « posée sur la table », à la demande des Sénégalais qui purgent toujours leur peine, « car ils considèrent qu'ils n'ont aucun problème avec le royaume du Maroc », a insisté l'avocat.