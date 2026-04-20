Togo: Les Nations Unies inaugurent un bureau dans la région des Savanes

18 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Un bureau onusien vient d'être inauguré dans la région des Savanes, zone directement exposée aux turbulences sécuritaires sahéliennes, en présence du ministre de la sécurité Calixte Madjoulba et du représentant de l'UNOWAS, Leonardo Santos Simao.

Initiative conjointe entre l'UNOWAS et le gouvernement togolais, cette structure s'inscrit dans le cadre du Programme d'urgence pour la région des Savanes (PURS).

Elle permettra de coordonner les interventions des agences onusiennes pour répondre avec plus de proximité et d'efficacité aux besoins des populations : sécurité, santé, éducation, eau potable et alimentation.

"Ce nouveau bureau nous permettra d'être plus proches des communautés locales que nous servons", a souligné Coumba Sow, représentante du PNUD au Togo.

L'UNOWAS (Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel) est une mission politique des Nations Unies basée à Dakar, au Sénégal, gérée par le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix.

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