Egypte: L'entreprise égyptienne Reme-D lève 500 000 dollars pour développer une solution de diagnostic économique

Reme-D a levé 500 000 dollars auprès du Fonds mondial pour l'innovation afin d'étendre sa plateforme de diagnostic moléculaire en Afrique et au Moyen-Orient.

Fondée en 2022 par Salma Tammam, l'entreprise développe des kits de test PCR qui fonctionnent à température ambiante, éliminant ainsi le besoin d'une logistique de la chaîne du froid.

Reme-D utilise la nanotechnologie et la lyophilisation pour stabiliser le matériel de test, ce qui permet de réduire les coûts jusqu'à 40 % et d'améliorer la fiabilité dans les environnements à faibles ressources. La technologie permet également de réduire la durée des tests dans certains cas.

La société opère en Égypte, en Irak, au Soudan et au Kenya, desservant 92 établissements de santé et testant environ 50 000 patients par mois.

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Le nouveau financement permettra d'étendre ses activités au Nigeria et à la Libye, de développer la fabrication et de faire progresser la recherche dans des domaines tels que les maladies génétiques, l'oncologie et la santé maternelle.

Points clés à retenir

Le financement de Reme-D témoigne de l'intérêt croissant pour les technologies de santé conçues pour les marchés émergents. Dans de nombreux pays africains, les diagnostics sont confrontés à des problèmes d'infrastructure, notamment le manque de fiabilité de l'électricité et la capacité limitée de la chaîne du froid. En développant des kits PCR à température ambiante, Reme-D s'attaque à une contrainte clé qui, historiquement, a augmenté les coûts et limité l'accès.

Cette approche reflète une évolution plus large vers l'innovation locale adaptée aux conditions réelles d'exploitation plutôt que vers l'adaptation de technologies conçues pour les marchés développés. La réduction des coûts et la rapidité des tests peuvent améliorer l'accès aux diagnostics, ce qui est essentiel pour la gestion des maladies infectieuses, de la santé maternelle et des maladies chroniques.

L'expansion sur de nouveaux marchés tels que le Nigeria et la Libye laisse entrevoir une demande de solutions évolutives et rentables. Pour les investisseurs, l'entreprise représente une exposition aux infrastructures de santé et aux diagnostics, un segment qui présente un potentiel de croissance à long terme à mesure que la demande de tests et de détection précoce augmente. Pour les systèmes de santé, ces technologies peuvent améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à l'égard des solutions importées, favorisant ainsi une prestation de soins de santé plus résiliente.