Nigeria: L'inflation au pays atteint son plus haut niveau depuis deux décennies en raison de la hausse des prix des carburants

Le taux d'inflation mensuel du Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux décennies en mars, sous l'effet de la hausse des prix des carburants liée aux tensions énergétiques mondiales. Les prix à la consommation ont augmenté de 4,2 % en glissement mensuel, contre 2 % en février, tandis que l'inflation annuelle a atteint environ 15,4 %, selon les données du Bureau national des statistiques.

L'alimentation et les boissons non alcoolisées ont été les principaux facteurs d'inflation, suivis par les restaurants et les services d'hébergement, ainsi que par les transports. L'inflation des denrées alimentaires s'est élevée à 14,3 % en glissement annuel, soit moins que les 25,2 % de l'année précédente.

L'inflation de base, qui exclut les denrées alimentaires et l'énergie, a atteint 16,2 %, ce qui indique la persistance de pressions sous-jacentes sur les prix dans l'ensemble de l'économie.

Les coûts de transport ont augmenté en raison de la hausse des prix des carburants, reflétant l'impact des perturbations du marché mondial du pétrole. L'inflation mensuelle des denrées alimentaires est restée élevée, à environ 4,2 %.

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Le ministre des finances, Wale Edun, a déclaré que la hausse des prix du pétrole entraînait à la fois des gains de revenus et des pressions inflationnistes pour le pays.

Points clés à retenir

La flambée de l'inflation au Nigeria met en évidence l'exposition du pays aux marchés mondiaux de l'énergie, bien qu'il soit un important producteur de pétrole. Si la hausse des prix du pétrole peut accroître les recettes publiques, elle augmente également les coûts du carburant domestique, qui se répercutent sur les prix des transports, des denrées alimentaires et des services.

La forte hausse de l'inflation mensuelle suggère que les pressions sur les coûts s'accélèrent, même si l'inflation annuelle reste relativement stable. Une inflation de base supérieure à l'inflation globale indique que les hausses de prix s'étendent au-delà des catégories volatiles, ce qui laisse présager une inflation plus persistante.

Cela pose un problème aux décideurs politiques, car les efforts pour stabiliser les prix peuvent entrer en conflit avec la nécessité de soutenir la croissance économique. Pour les consommateurs, l'augmentation des coûts des transports et des denrées alimentaires réduit le pouvoir d'achat et peut ralentir la consommation.

Pour les investisseurs, la hausse de l'inflation peut conduire à un resserrement des conditions monétaires ou retarder les réductions de taux d'intérêt, ce qui affecte le crédit et l'activité d'investissement. Cette situation souligne la complexité de la gestion de l'inflation dans les économies liées aux produits de base, où les chocs extérieurs peuvent rapidement se traduire par des pressions sur les prix intérieurs.