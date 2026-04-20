Egypte: Raedbots est le premier fabricant local de robots industriels au pays

Raedbots s'est lancé en Égypte en tant que fabricant local de robots industriels, ciblant la demande croissante d'automatisation dans les usines et les entrepôts.

Fondée en 2026 par Mohamed Ibrahim et Hamza El-Sahiti, l'entreprise développe des systèmes robotiques alimentés par l'IA pour le soudage, la manutention et l'automatisation des entrepôts.

Raedbots construit sa technologie en interne, couvrant le matériel, l'électronique, les systèmes de contrôle et les logiciels d'IA. L'entreprise affirme que cette approche lui permet de réduire les coûts par rapport aux systèmes importés.

La startup fait partie du programme NVIDIA Inception et est soutenue par le Technology Innovation and Entrepreneurship Center, qui lui donne accès aux outils d'IA et au soutien de l'écosystème.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Raedbots travaille avec des partenaires industriels pour déployer ses systèmes et étendre sa capacité de production dans la région.

Points clés à retenir

Le lancement de Raedbots reflète une évolution vers la fabrication locale de technologies avancées en Afrique et au Moyen-Orient. L'automatisation industrielle repose traditionnellement sur des équipements importés, qui peuvent être coûteux et moins adaptés aux conditions d'exploitation locales. En construisant des systèmes robotiques localement, des entreprises comme Raedbots visent à réduire les coûts et à accroître l'adoption par les fabricants.

L'accent mis sur l'automatisation alimentée par l'IA s'aligne sur les tendances mondiales, où la robotique est intégrée à l'apprentissage automatique pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt. Pour l'Égypte, le développement d'une industrie nationale de la robotique soutient des objectifs plus larges d'industrialisation et de transformation numérique.

Il crée également des opportunités pour renforcer l'expertise technique et réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs de technologie étrangers. Cependant, la mise à l'échelle des entreprises de matériel reste à forte intensité de capital et nécessite une exécution solide dans la fabrication, la distribution et le soutien après-vente. Pour les investisseurs, l'entreprise représente une exposition à la deep-tech et à l'automatisation industrielle, des secteurs encore émergents dans la région mais qui pourraient connaître une croissance à long terme à mesure que les industries se modernisent.