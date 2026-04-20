Togo: Quand la tradition éclaire l'avenir

Dans la préfecture de Doufelgou, au coeur de la région de la Kara, les tambours ont résonné dimanche pour marquer l'apothéose de la 37ème édition du Sintou-Janjaagu, cette fête traditionnelle annuelle des moissons qui rythme depuis des décennies la vie culturelle, spirituelle et sociale des populations de la localité.

Le Sintou-Janjaagu est un rituel ancestral de communion entre les vivants et les ancêtres, entre la terre et ceux qui la cultivent.

Le représentant du président du Conseil, Pascal Bodjona, en a parfaitement capturé l'essence : "C'est cet instant sacré où le peuple de Doufelgou marque une pause pour rendre grâce au tout-puissant et aux mânes des ancêtres pour l'abondance de la saison culturale, et implorer leur bénédiction pour la nouvelle saison qui s'annonce, afin que la terre continue de nourrir leurs enfants."

Une pause qui est aussi un temps de bilan, pour regarder le chemin parcouru, mesurer les défis surmontés et tracer collectivement la route vers un avenir plus prospère.

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Cette édition s'est placée sous le thème "Traditions solidaires, communautés mobilisées pour la paix, la sécurité et le développement, un message qui résonne avec force dans un contexte sous-régional marqué par les tensions sécuritaires.

"Sans la paix, aucun progrès durable n'est possible", a martelé Pascal Bodjona, confirmant que Doufelgou ne célèbre pas dans une bulle, mais avec une conscience aiguë des défis qui entourent la région.