Togo: Cinq piliers pour une diplomatie adaptée aux nouvelles réalités régionales

Lomé a accueilli le 18 avril dernier, une réunion de haut niveau consacrée à la présentation de la 'Nouvelle Stratégie Togo-Sahel (2026-2028)'.

La rencontre a réuni un parterre de personnalités : les ministres des affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), ainsi que les représentants de l'ONU, de la Cédéao de l'Union africaine, de la CEN-SAD et du Conseil de l'Entente.

Les Envoyés spéciaux pour le Sahel de nombreux pays, France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Canada, Espagne, Norvège, Portugal et Suisse, entre autres, ont également pris part aux travaux, aux côtés d'ambassadeurs, d'experts et de représentants de la société civile.

La nouvelle stratégie, qui prolonge et approfondit les acquis de celle de 2021, s'articule autour de cinq piliers : le renforcement du dialogue politique avec les États du Sahel, la promotion de relations de bon voisinage, le développement de l'intégration économique et des corridors logistiques, le renforcement de la coopération sécuritaire et la consolidation de la diplomatie multilatérale.

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Les participants ont unanimement salué le rôle singulier du Togo comme acteur de dialogue, de médiation et de facilitation entre les États du Sahel et la communauté internationale.

Les pays de l'AES ont réaffirmé la nature stratégique de leurs relations avec Lomé, ancrées dans "les idéaux du panafricanisme, de solidarité et de fraternité", et leur volonté de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de cette nouvelle feuille de route.

Les partenaires internationaux ont quant à eux exprimé leur disponibilité à accompagner la mise en oeuvre de la stratégie à travers un appui multiforme.

Le Sahel, défi et opportunité

Au-delà des défis sécuritaires, les participants ont réaffirmé leur conviction que le Sahel constitue "un espace stratégique porteur d'opportunités", dont le potentiel ne pourra être pleinement valorisé que par une mobilisation collective, une vision partagée et un engagement résolu en faveur d'un développement durable et inclusif.

Sous le leadership de Faure Gnassingbé, le Togo confirme sa vocation de pont indispensable entre le Sahel et le reste du monde.