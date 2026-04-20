Sénégal: DAAKA 2026 - Madina Gounass entame sa décade sacrée

Sous une chaleur d'étuve, la cité de Madina Gounass a donné, le 18 avril, le coup d'envoi du «daaka». Entre poussière et prières, des dizaines de milliers de fidèles entament leur retraite spirituelle.

Une marée humaine a pris d'assaut Madina Gounass le samedi 18 avril 2026. C'est pour le «daaka», la célèbre retraite spirituelle du Fouladou, qui se déroule pendant 10 jours. Aux abords de la grande mosquée, le contraste est saisissant. Si les haut-parleurs, perchés sur les minarets, inondent la ville de zikrs et de versets coraniques, au sol, c'est le silence du recueillement qui domine.

Seul le cliquetis régulier des chapelets et le froissement des tissus rythment la marche des pèlerins. Venus de Gambie, des deux Guinée ou des profondeurs du Sénégal, ils convergent tous vers un seul point : la demeure de Thierno Ahmadou Tidiane Bâ, l'actuel Khalife et gardien du temple. Puis, la foi au coeur, ils se dirigent sur le site abritant la très célèbre retraite spirituelle de Gounass.

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Représentant le gouvernement, le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, venu présider la cérémonie d'ouverture, a affirmé avoir reçu des directives claires des plus hautes autorités de l'État afin de garantir une édition 2026 dans des conditions nettement améliorées, avec un accent particulier sur la sécurité, la logistique et l'accueil des pèlerins. Au nom du Khalife général, Thierno Ibnou Oumar Ba a magnifié la tradition de l'État consistant à accompagner les foyers religieux lors de rassemblements d'une telle importance. À cette occasion, il a formulé des prières pour la paix, la concorde et une prospérité durable.

Fondée en 1936 par le vénéré Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ sur un idéal de pureté, Madina Gounass a vu naître le «daaka» en 1942. À l'époque, il ne s'agissait que d'un humble rassemblement de disciples venus cultiver les champs du marabout. Quatre-vingts ans plus tard, le champ est devenu un immense rendez-vous spirituel, un carrefour soufi en Afrique de l'Ouest.