Sénégal: Football - La FSF dévoile les nouveaux attelages des équipes nationales

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a rendu publique, dans un communiqué parvenu à la rédaction du Soleil digital, l'état d'avancement du processus de sélection des encadrements techniques des équipes nationales.

Selon la FSF, ce processus s'est déroulé en trois phases. La première a concerné la nomination du Directeur technique national (DTN), suivie d'une deuxième phase consacrée au recrutement des sélectionneurs, désormais achevée. La troisième étape portera sur la désignation des Team Managers.

L'instance fait savoir avoir enregistré plus de 400 candidatures, issues de profils masculins et féminins de diverses nationalités, illustrant l'attractivité du football sénégalais. Seuls les dossiers conformes aux procédures et soumis dans les délais ont été retenus. La FSF précise par ailleurs que l'équipe nationale A masculine n'est pas concernée par ce renouvellement.À l'issue des travaux de la commission ad hoc et conformément aux décisions du comité exécutif du 19 mars 2026, plusieurs nominations ont été entérinées.

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Chez les sélections masculines, Aliou Mal prend les rênes de l'équipe locale, épaulé par Lamine Diagne. Les U23 sont confiés à Serigne Saliou Dia, tandis que Malick Daff dirige les U20. Les catégories inférieures voient Lamine Ludovic Sané (U17) et Ousmane Diop (U15) nommés à la tête des équipes.

Du côté des sélections féminines, Mame Moussa Cissé reste à la tête de l'équipe A, avec Mbayang Thiam comme adjointe. Les U20 féminines seront dirigées par Abatalib Fall, alors que Christian Basse prend en charge les U17. Chez les U15 filles, Fatou Mery Faye est désignée coache principale.