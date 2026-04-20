Sénégal: Ligue 1 - AJEL de Rufisque trébuche, la Linguére s'écroule à domicile

L' AJEL de Rufisque a encore marqué le pas dans la course engagée vers le titre. Déjà ralenti après une large défaite subie lors de la 21e journée, ont encore subi un coup de frein en s'inclinant ( 2-0 ) en déplacement devant Dakar Sacré-Coeur (DSC), pour le compte la 23e journée. Les Rufisquois restent toutefois sur le fauteuil de leader et conservent encore trois points sur leur dauphin, l'Us Gorée.

Des Goréens neutralisés sur leur pelouse (0-0) lors du derby dakarois qui l'a opposé à l'Asc Jaraaf. Mais aussi de quatre points devant Teungueth Fc. Cette journée a été marquée par la lourde défaite subie à domicile par la Linguère de Saint Louis ( 0-4) et qui le rapproche davantage vers la zone rouge.

L'AJEL de Rufisquois a encore connu un coup de frein après une nouvelle défaite enregistrée ce samedi en déplacement devant le Dakar Sacré pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Actuel leader du championnat, ils se sont inclinés sur le score de 2 à 0 au stade de Yoff.

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Un revers qui ralentit un peu plus sa course vers le titre. S'il garde encore les commandes (40 points), l'écart reste moins consistant sur ses poursuivant immédiats. Son dauphin de l'Us Gorée l'US Gorée, pointe désormais à trois points de retard après le point du match nul obtenu (0-0) dans le derby dakarois qui au stade Djaguily Bagayokho de Grand Yoff, au Jaraaf (8e ; 29 points). Le podium de la 23e journée est complété par Teungueth FC (3e ; 39 points) qui est revenu ce dimanche du stade des Parcelles Assainies avec un court succès ( 0-1) devant l'ASC Cambérène, lanterne rouge ( 16e, 17 points).Derrière le trio de tête, les Thiessois Wallydaan FC se sont maintenu à la 4e place ( 34 points).

Ce en dépit de leur défaite enregistrée au stade municipal de Ngor, face à l'US Ouakam. Ce succés permet au Ouakamois de gagner un rang en remontant à la 6e place (32 points). Au même moment, Génération Foot (5e ; 33 points) a enchaîné une deuxième victoire en s'imposant ( 1-0) sur sa pelouse face à Sonacos, toujours première équipe relégable( 15e ; 20 points).

Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le Casa Sport a, de son côté, quitté la 6e pour la 7e place après le nul concédé sur sa pelouse devant Guédiawaye (12e ; 23 points). Le carton de la journée est venu du stade Mawade Wade où l'As Pikine (9e ; 28 points) a réussi une véritable démonstration face à la Linguère de Saint-Louis coaché depuis quelques jours par l'entraîneur Victor Diagne.

Les Pikinois ont eu la main lourde en s'offrant une écrasante victoire (0-4). Un lourd revers qui cantonne l'équipe saint louisienne à la place de première équipe non relégable (14e, 20 points-12) à égalité de points avec la Sonacos ( 15e ; 20 points-17) et à trois points de la lanterne rouge Camberène ( 16e ; 17 points). La 23e journée sera clôturée ce lundi avec la rencontre qui opposera l'ASc HLM Dakar (12e ;23 points) et le Stade de Mbour (10e ; 23 points) au stade municipal des HLM.

Omar DIAW

Résultats 23e journée :

Génération Foot Sonacos (1-0)

US Gorée-ASC Jaraaf (0-0 )

Dakar Sacré-Coeur-AJEL de Rufisque (2-0)

AS Linguère-AS Pikine (0-4)

US Ouakam-Wallydaan FC (1-0)

Casa Sports-Guédiawaye FC (1-1)

ASC Cambérène -Teungueth FC (0-1)