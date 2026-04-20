Congo-Brazzaville: Cyclisme - Seznec Brazzainza Mounguiti élu président de la fédération

L'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de cyclisme (Fécocy) s'est tenue le 19 avril, dans la salle du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc). À l'issue du scrutin, un nouveau visage a été placé à la tête de l'organisation sportive nationale pour amorcer une ère de renouveau.

En présence des représentants du ministère des Sports et du Cnosc, les présidents des ligues et les responsables des clubs ont accordé leur confiance à Seznec Brazzainza Mounguiti, élu à l'unanimité. Sur les vingt-trois électeurs attendus, dix-sept étaient présents pour valider ce nouveau bureau.

Cette élection marque la fin d'une longue zone de turbulences, ponctuée par de multiples procédures devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Sport. Le président de la Commission électorale indépendante rénovée, Me Romain Ferdinand Ondono, a tenu, dans son mot d'orientation, à rappeler les péripéties dont ont été victimes les acteurs du cyclisme congolais. Selon lui, cette assemblée générale élective a permis de « baliser le chemin et de relancer la machine ».

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Initialement convoquée pour le 8 mars dernier, puis reportée au 29 du même mois, l'assemblée a finalement pu se tenir le 19 avril, mettant un terme à l'attente des passionnés de la petite reine. Seznec Brazzainza Mounguiti succède ainsi à Ruffin Bakouetana.

Les priorités du nouveau président : rassemblement et formation

Fils d'un ancien cycliste, le nouveau président souhaite voir ce sport « renaître de ses cendres », tant au niveau national qu'international. Animé d'un fort esprit de rassembleur, il a immédiatement appelé à l'unité. « Maintenant que je suis élu, je vais travailler avec tout le monde. Nous devons tenir régulièrement des courses et relancer le Tour du Congo afin de ne pas décevoir nos autorités ainsi que les entreprises qui voudront bien nous accompagner. Je suis issu des efforts du vélo, puisque mon père a tout eu grâce à ce sport. Nous devrons travailler main dans la main pour relever le défi», a-t-il indiqué.

Pour réussir ce challenge, le nouveau président compte s'appuyer sur l'expertise des autres membres élus du bureau. Son programme prévoit notamment l'organisation de séminaires de formation pour les athlètes, encadreurs et techniciens, la multiplication des partenariats stratégiques ainsi que le retour d'un calendrier de compétitions régulières nationales.

Le ministère des Sports était représenté à cet événement par Anna Moungala, agent de la Direction générale des sports, témoignant du soutien institutionnel à cette nouvelle équipe dirigeante.