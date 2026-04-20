Congo-Brazzaville: Investiture du président Denis Sassou N'Guesso - La cérémonie suivie en ditrect à l'ambassade du pays à Paris

À l'initiative de l'ambassadeur Rodolphe Adada, la salle verte de l'ambassade de la République du Congo à Paris a ouvert ses portes pour suivre en direct la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou N'Guesso, réélu à 94,82 des suffrages exprimés, lors de l'élection présidentielle du 12 et 15 mars.

La fan zone patriotique de circonstance du 16 avril, constituée en grande partie du personnel diplomatique et autres agents, s'est rassemblée autour du ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, dans la salle verte de l'ambassade, pour suivre en direct les festivités du fait constitutionnel majeur se déroulant au stade du complexe sportif de la Concorde de Kintélé, au Nord-Est de Brazzaville.

Dans un esprit patriotique, sur écran géant, la fan zone et l'assistance ont pu suivre la cérémonie dès son tout début et jusqu'à la fin, celle-ci ayant commencé par l'entrée des personnalités au stade accueillies par un public déjà échaudé par un soleil tropical de beaux jours. Sitôt leur installation achevée a été solennellement entonné l'hymne La Congolaise.

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Le grand moment attendu a été l'apparition du nouveau président dans l'arène aux alentours de 13h. Appelé à se présenter devant la Cour constitutionnelle, il a prêté serment en s'engageant à "respecter et de faire respecter la Constitution et les lois ; de défendre la Nation et la forme républicaine de l'État ; de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple m'ont confiées ; de garantir la paix et la justice à tous ; de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale". Il s'est vu remettre les insignes du pouvoir et a signé l'acte d'investiture, étape constitutionnelle légitimant l'exercice de la fonction de président de la République.

Le nouveau président a reçu les félicitations de son épouse, de ses homologues et toutes les autres personnalités présentes à cette cérémonie qui s'est clôturée par un défilé militaire avec, à la parade, les branches des forces armées et celles de la sécurité.

La fan zone s'est refermée avec des participants qui ont, pour la plupart, gardé en mémoire les propos du nouveau président résumés avec une note d'espoir : « Peuple congolais résilient, souviens-toi de conserver une âme toujours éclairée devant les aspérités des difficultés et des obstacles. Allons de l'avant avec encore plus d'audace. Tu as raison d'espérer non pas parce que l'espérance est la dernière des déesses, mais parce que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même...

Guidés par le triptyque de notre belle devise Unité-Travail-Progrès, la boussole qui oriente notre action, bien ancrée dans le solide boîtier de la paix, engageons-nous résolument dans la marche accélérée vers le développement, pour que : Vive la République ! Vive le Congo ! ».