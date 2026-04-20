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Le Secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) tiendra des réunions de consultation de haut niveau à Kinshasa (République Démocratique du Congo), du 27 avril au 1er mai 2026. Organisée conjointement avec le gouvernement allemand au titre du programme de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ-CESARE), cette initiative vise à favoriser l'intégration économique régionale de la SADC.

Cette collaboration stratégique de cinq jours, placée sous le signe du progrès, de la transition et de l'intégration symbolisés par le chiffre 5, portera sur l'avancement du processus d'adhésion de la République Démocratique du Congo aux protocoles essentiels de la SADC, à savoir :

Le Protocole sur le commerce (1996)

Le Protocole sur le transport, la communication et la météorologie (1996)

Le Protocole sur le commerce des services (2012).

La tenue de cet atelier a été décidée par le Conseil des ministres de la SADC, afin d'accompagner la République Démocratique du Congo et de lui permettre d'accélérer ses processus nationaux d'adhésion et de ratification des instruments d'intégration régionale. Il poursuit les objectifs suivants :

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Faire connaître les retombées économiques et sociales des protocoles de la SADC.

Éclairer les parties prenantes sur les enjeux et le fonctionnement de la Zone de libre-échange (ZLE).

Appuyer l'harmonisation des politiques et les processus législatifs requis pour l'adhésion.

Faciliter le dialogue entre les décideurs, les législateurs et le secteur privé.

L'événement réunira un large éventail d'acteurs, notamment :

Des ministres et des membres du Parlement ;

Des hauts fonctionnaires du gouvernement ;

Des dirigeants du secteur privé et des associations professionnelles ;

Des experts techniques de la SADC et des partenaires de coopération.

Le programme de l'atelier se déroulera en cinq étapes principales :

27 et 28 avril 2026 : Séances de consultation de haut niveau à l'intention des ministres et des législateurs 29 avril au 1er mai 2026 : Réunions techniques et réunion de niveau intermédiaire à l'intention des hauts fonctionnaires et des acteurs du secteur privé

L'adhésion de la République Démocratique du Congo à ces protocoles représente une étape déterminante pour l'intégration régionale accrue, la facilitation du commerce et la transformation économique au sein de la région de la SADC. Par ailleurs, cette initiative s'inscrit parmi les mesures prises pour supprimer les obstacles au commerce, notamment ceux identifiés aux postes-frontières stratégiques tels que celui de Kasumbalesa.

La SADC demeure fidèle à son engagement : oeuvrer à la promotion de l'intégration économique régionale inclusive et soutenir ses États membres afin qu'ils tirent pleinement profit de cette coopération. Ces réunions marquent un jalon important dans le parcours de la République Démocratique du Congo qui aspire à participer pleinement à la vie économique de la communauté de la SADC.

Pour toute demande de renseignements liée à la presse auprès du Secrétariat de la SADC

Les demandes de renseignement doivent être adressées par courrier électronique à Madame Anethe Mtambanengwe, Fonctionnaire - Communication et relations publiques au Secrétariat de la SADC, à amtambanengwe@sadc.int et copiées à prinfo@sadc.int.

À propos de la SADC

Créée en 1980, la SADC est une organisation qui regroupe 16 États membres. La SADC a pour objectif de favoriser une croissance économique durable et équitable. Elle veut aussi encourager un développement socio-économique grâce à des systèmes efficaces et productifs. Elle désire en outre renforcer la coopération et l'intégration, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Ces actions visent à faire de la Région une force concurrentielle et influente sur la scène internationale.