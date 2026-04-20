Ile Maurice: Deux jours d'apprentissage, de partage et de fierté insulaire

Pendant deux jours, les îles d'Agaléga ont vibré au rythme d'un camp pas comme les autres. Les 10 et 11 avril, une initiative portée par des membres des services essentiels a offert aux enfants de l'archipel une expérience à la fois éducative, ludique et profondément humaine.

Organisé par le policier Akshay Jeehul et le pompier Cédric Lacle, en mission sur l'île, en collaboration avec le Resident Manager Emmanuel Jasmin, ce camp d'été avait une ambition claire : créer un espace où les jeunes peuvent apprendre, s'exprimer et grandir ensemble, tout en renforçant leur attachement à leur environnement et à leur communauté. L'événement a également bénéficié du soutien précieux de volontaires pour les activités, contribuant activement à sa réussite.

Dès la première journée, le ton était donné avec un briefing axé sur la sécurité et la discipline. Rapidement, les enfants ont été invités à passer à l'action à travers un nettoyage des plages. Une activité concrète qui leur a permis de prendre conscience de l'importance de préserver leur écosystème, tout en développant un esprit de responsabilité collective.

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La créativité a ensuite pris le relais avec un atelier de bricolage avec des matériaux récupérés sur le littoral. Coquillages, morceaux de bois et autres éléments naturels ont été transformés en objets artisanaux, révélant l'imagination et la sensibilité artistique des participants.

Mais c'est sans doute autour du feu de camp que la magie a opéré. À la tombée de la nuit, les enfants se sont rassemblés pour écouter le récit de l'histoire d'Agaléga, conté par Emmanuel Jasmin. Un moment fort, empreint d'émotion, qui a permis de transmettre les racines et la mémoire de l'île dans une atmosphère conviviale.

Le lendemain, les choses sérieuses ont débuté sur une note dynamique avec des exercices physiques pour réveiller les corps et les esprits. Les participants ont ensuite pris part à un atelier de réflexion animé par des enseignants, abordant des thèmes essentiels comme les émotions, les relations humaines et le vivre-ensemble. Un quiz est venu compléter cette séquence, favorisant l'échange et l'esprit d'équipe.

L'après-midi a été marqué par des activités plus physiques, notamment un parcours d'obstacles, encadré par des éléments de la Special Mobile Force. Les enfants ont pu tester leur endurance, leur agilité et surtout leur capacité à travailler en groupe pour relever les défis. Autre moment clé du camp, l'atelier de lutte contre les incendies, animé par les membres de la Mauritius Fire and Rescue Service. À travers des démonstrations et des exercices pratiques, les participants ont appris les gestes essentiels à adopter en cas d'urgence, une expérience aussi instructive que valorisante.

Tout au long du camp, un dispositif de sécurité rigoureux a été assuré par les policiers d'Agaléga, les hommes de la National Coast Guard, de la Special Mobile Force et des pompiers, avec le soutien du personnel médical de l'hôpital de l'île, prêt à intervenir en cas de besoin.

Au-delà de ces activités, ce camp a surtout été une démonstration de ce que peut accomplir une communauté unie. En combinant éducation, sensibilisation et divertissement, les organisateurs ont réussi à offrir aux enfants bien plus qu'un simple moment de loisir, soit une expérience marquante, porteuse de valeurs et de souvenirs durables. À la clôture du camp, les sourires et les liens tissés entre les participants témoignaient d'un succès indéniable, reflet de l'esprit d'Agaléga. Solidaires volontaires et fiers d'appartenir à l'archipel.