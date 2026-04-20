Ile Maurice: Dhivesh Jhagur, grand vainqueur de la saison 2 - Une étoile est née

La scène du Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles, a vibré au rythme de la musique et de la culture, du 8 et au 12 avril, à l'occasion d'une grande foire commerciale et artistique, dont le point culminant a été la finale de la saison 2 de The Voice Mauritius. Dhivesh Jhagur, 22 ans et originaire de Bon-Accueil, s'est imposé comme vainqueur de cette édition. Grâce à sa voix et à son charisme, il a su convaincre le jury mais aussi le public, remportant également le Public Choice Award.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea. L'événement était organisé par Tanushree Events, en collaboration avec Rajasthan Works Ltd, dirigé par Anupam Jain, avec le soutien du Bhojpuri & Bollywood Cultural Association. Son objectif était de promouvoir les talents, tout en offrant une plateforme culturelle et commerciale d'envergure.

Dhivesh Jhagur aux côtés de Tanushree Hurry (2e à partir de la dr.) et des autres membres de l'organisation lors de la finale.

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Visiblement ému, Dhivesh Jhagur a accueilli cette consécration sous les applaudissements du public. Face à lui, cinq autres finalistes ont livré des prestations de haut niveau, rendant la compétition particulièrement serrée. Le jury, composé de Nikhil Shibnauth, de Divesh Bheekeaa, de Vanida Thoplan et de l'artiste international Rachit Agarwal, a eu la lourde tâche de départager ces talents.

La soirée a également été marquée par des performances exceptionnelles, réunissant artistes locaux et internationaux sur une même scène. Des groupes tels que High Step Parivaar Group, Krumania Dance Group et Tanushree Music and Dance Institute ont contribué à faire chauffer la salle, aux côtés d'artistes comme Omjha Music, Karishma Hurlall et Yashna Sonea. Les gagnants de Mauritius Dance Idol, Divua Hardowar (saison 2) et Avish Kooyela (saison 3), ont également offert des prestations remarquées.

Lors d'un moment fort du spectacle, les membres du jury sont montés sur scène pour se produire aux côtés des finalistes, créant un véritable ensemble artistique. Cette fusion entre professionnels et jeunes talents a offert au public une expérience unique, transformant la salle en célébration musicale. Le public a également pu assister, le samedi 11 avril, à une prestation culturelle intitulée Unnati - The Evolution of Indian Culture, proposée par la Cancer Association of Mauritius.

Raj Ramrachia (à g.), «chairman» de CANMA, aux côtés d'Anupam Jain, directeur de Rajasthan Works Ltd.

Au-delà du trophée, cette victoire ouvre de nouvelles perspectives pour Dhivesh Jhagur. Grâce à un partenariat avec Iconic Music Studio, le gagnant bénéficiera d'un accompagnement professionnel sur l'écriture, la composition et l'enregistrement de sa musique ainsi que la réalisation d'un clip vidéo. De plus, les finalistes ont eu un contrat de travail d'une durée d'un an afin de poursuivre leur parcours artistique. Avec cette consécration, Dhivesh Jhagur s'impose comme une nouvelle voix prometteuse de la scène musicale locale.