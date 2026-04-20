Ile Maurice: Rs 3,5 milliards de drogues destinées au marché local saisies, deux Mauriciens arrêtés

Une importante opération internationale antidrogue a permis de porter un coup sévère à un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans l'océan Indien. Baptisée BALDOR, cette intervention - coordonnée le 9 avril par l'Officier de liaison internationale France, en collaboration avec le Regional Coordination Operations Centre basé aux Seychelles et impliquant les autorités de La Réunion, de Maurice et des Seychelles - a conduit à la saisie d'une cargaison de drogue estimée à environ Rs 3,51 milliards.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette drogue, en provenance d'Afghanistan, était destinée au marché mauricien. La valeur marchande de cette saisie est colossale. La cocaïne représente à elle seule environ Rs 1,815 milliard, l'héroïne Rs 1,62 milliard, et le cannabis environ Rs 75,6 millions, portant le total à Rs 3,51 milliards. Cette cargaison illustre l'ampleur du trafic international et la sophistication des réseaux impliqués, qui exploitent les routes maritimes de l'océan Indien pour acheminer des substances illicites.

Les investigations menées dans la foulée par les autorités locales ont permis d'identifier deux Mauriciens soupçonnés d'être impliqués dans la récupération de la drogue en haute mer. Il s'agit de Jeff Desire Cliff Joséphine, 35 ans, un pêcheur domicilié aux Salines, Port-Louis, et de Jean Hansley Gentille, 33 ans, alias Bolo, un jardinier résidant à Baie-du-Tombeau. Les deux hommes ont été arrêtés et ont comparu hier matin devant la Bail and Remand Court pour une accusation provisoire d'importation de drogue. La police a objecté à leur remise en liberté.

L'opération a pris une tournure décisive le 15 avril vers 6 heures, lorsqu'un navire suspect en provenance de la mer d'Arabie a été repéré dans la Zone économique exclusive de Tromelin par le navire français FS Floréal. Le navire suspect a été intercepté peu après, à 7 h 15.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À son bord se trouvaient dix membres d'équipage de différentes nationalités : quatre Pakistanais, trois Tanzaniens, deux Éthiopiens et un Iranien. La fouille minutieuse du bateau a permis de découvrir une cargaison impressionnante de drogue, comprenant 121 kilos de cocaïne, 42 kilos de cannabis et 108kilos d'héroïne. La saisie a été faite par la gendarmerie de La Réunion, qui a aussi arrêté les membres d'équipage.

Selon les enquêteurs, les suspects mauriciens arrêtés jouaient un rôle clé dans la logistique locale du réseau. Le 16 avril, à 12 h 10, ils ont été aperçus quittant Baie-du-Tombeau, près du Saphir Bleu Villa, à bord d'une embarcation blanche équipée de deux moteurs hors-bord, en direction du large. Cette sortie en mer semblait planifiée pour récupérer une partie de la cargaison interceptée plus tôt. Dans la nuit du 17 avril, vers 00 h 40, les autorités ont intercepté leur embarcation.

Lors de la perquisition, plusieurs éléments compromettants ont été saisis : un téléphone Samsung Galaxy S25 appartenant à Jeff Desire Cliff Joséphine, ainsi qu'un iPhone 13 et un Nokia à double SIM retrouvés sur Jean Hansley Gentille, qui n'aurait aucun antécédent judiciaire. L'embarcation contenait également plusieurs réservoirs de carburant, indiquant une opération préparée pour un transfert en haute mer sur une longue distance.

*Les deux hommes ont été conduits au National Coast Guard (NCG) Harbour Security pour interrogatoire. Les autorités soupçonnent que cette opération s'inscrit dans un réseau bien structuré reliant l'Afghanistan, une région connue pour sa production massive de stupéfiants, à des marchés comme Maurice, via des routes maritimes complexes.

Ce n'est pas la première fois que Jeff Desire Cliff Joséphine attire l'attention des autorités. Son nom a déjà été cité dans plusieurs affaires liées à du trafic de drogue. En 2024, il avait été impliqué dans une tentative d'importation de cannabis sur l'axe Maurice-Réunion. Lors d'une opération conjointe de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la NCG, il avait été arrêté en mer en compagnie d'un autre individu.

Les deux suspects avaient admis s'être rendus à La Réunion pour se procurer environ 50 kilos de cannabis, évalués à Rs 75millions, avant de jeter la marchandise à la mer pour échapper aux forces de l'ordre. Par ailleurs, une autre affaire, en 2023 à Baie-du-Cap, bien que distincte, avait mis en lumière des pratiques similaires. Après trois mois de surveillance, l'ADSU avait intercepté un skipper en possession de plus de 5kilos de cannabis d'une valeur de Rs 10 millions.

Cette opération avait permis de démontrer l'existence de réseaux organisés utilisant des points côtiers pour la distribution de drogue. Ces différentes affaires confirment l'existence d'un trafic structuré et persistant avec des connexions internationales et des relais locaux chargés de la récupération et la distribution.

Les autorités mauriciennes, en collaboration avec leurs partenaires régionaux et internationaux, intensifient leurs efforts pour démanteler ces réseaux. L'enquête se poursuit afin d'identifier les commanditaires, les complices éventuels ainsi que les ramifications internationales de ce trafic. Les autorités n'excluent pas d'autres arrestations dans les jours à venir. Cette saisie record constitue un signal fort dans la lutte contre le trafic de drogue dans l'océan Indien, mais souligne également l'ampleur du défi auquel les forces de l'ordre sont confrontées.