Egypte: L'entreprise égyptienne INVIA lève 1,2 million de dollars pour développer sa plateforme de gestion de financement des PME

INVIA a levé 1,2 million de dollars auprès d'investisseurs providentiels et de bailleurs de fonds stratégiques pour développer sa plateforme financière alimentée par l'IA pour les petites et moyennes entreprises.

Fondée en 2023 par Yehia Ashour, Ahmed Zeinhom et Omar Aboulmagd, l'entreprise construit un système qui combine la comptabilité, le suivi des flux de trésorerie, l'inventaire et les opérations de fabrication dans une interface unique.

La plateforme permet aux utilisateurs d'interagir par le biais de textes, de notes vocales ou de factures téléchargées, ce qui supprime le besoin d'outils comptables traditionnels et d'expertise.

INVIA a déclaré que le financement soutiendra le développement de produits, l'expansion de l'ingénierie et l'acquisition de clients dans le secteur des PME égyptiennes.

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L'entreprise prévoit d'étendre sa plateforme à un système d'exploitation plus large, intégrant des fonctions telles que les ressources humaines, les points de vente et la gestion de la relation client.

Points clés à retenir

Le financement d'INVIA reflète la demande croissante de logiciels adaptés aux PME dans les marchés émergents. De nombreuses entreprises utilisent des outils fragmentés ou des processus manuels, ce qui nuit à la gestion financière et à la prise de décision. En combinant plusieurs fonctions en une seule plateforme, INVIA vise à combler le fossé entre les outils de comptabilité de base et les systèmes d'entreprise complexes.

L'utilisation de l'IA pour simplifier les interactions, par le biais d'entrées vocales et textuelles, permet de lever les obstacles à l'utilisation qui limitent souvent l'adoption par les petites entreprises. Cette approche s'aligne sur une tendance plus large dans la fintech et les logiciels, où les plateformes évoluent vers des systèmes d'exploitation complets qui gèrent de multiples aspects d'une entreprise.

Pour les investisseurs, les infrastructures axées sur les PME offrent un potentiel d'échelle en raison du grand nombre d'entreprises non desservies. Toutefois, le succès dépend de l'exécution, de l'acquisition de clients et de la capacité à intégrer de multiples services dans une plateforme fiable.