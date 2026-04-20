Egypte: Edafa acquiert la société égyptienne Cyclex pour se lancer dans l'économie circulaire

Edafa Venture a acquis la société égyptienne Cyclex dans le cadre d'une transaction à six chiffres, alors qu'elle se concentre sur les investissements dans la durabilité et l'économie circulaire.

La transaction, réalisée au second semestre 2025, a été facilitée par Startup Sync, qui a soutenu l'évaluation et les négociations entre les deux parties.

Cyclex opère dans le recyclage des déchets non dangereux, convertissant les déchets en valeur économique par le traitement et la réutilisation. L'entreprise vise à étendre ses activités et à améliorer son efficacité à la suite de l'acquisition.

Edafa a déclaré que l'opération s'inscrivait dans sa stratégie visant à élargir son portefeuille dans les secteurs axés sur l'environnement et le développement durable, notamment la gestion des déchets et les solutions circulaires.

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Cyclex prévoit de s'étendre à d'autres secteurs tout en continuant à développer des solutions de recyclage qui réduisent l'impact sur l'environnement et créent de nouvelles sources de revenus.

Points clés à retenir

Cette acquisition souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les modèles d'économie circulaire en Afrique et au Moyen-Orient. La gestion des déchets reste un secteur sous-développé dans de nombreux marchés, avec d'importants volumes de déchets non traités ou mal gérés. Des startups comme Cyclex construisent des modèles commerciaux qui transforment les déchets en produits utilisables, créant ainsi une valeur à la fois environnementale et économique.

Pour les investisseurs, ces entreprises offrent une exposition aux thèmes de la durabilité tout en comblant les lacunes structurelles en matière d'infrastructure. L'implication de plateformes telles que Startup Sync montre le rôle croissant des acteurs de l'écosystème dans la facilitation des transactions et le soutien à la croissance des startups. Pour Edafa Venture, l'acquisition fournit une plateforme pour développer les opérations et intégrer la durabilité dans sa stratégie d'investissement plus large.

La pression réglementaire et la sensibilisation à l'environnement augmentant, la demande de solutions de recyclage et de traitement des déchets devrait croître. Toutefois, l'expansion de ces entreprises nécessite une exécution opérationnelle, des investissements dans les infrastructures et une demande constante de produits recyclés.