Afrique: Dangote prévoit de vendre environ 10 % de sa raffinerie dans le cadre d'une introduction en bourse sur le continent

Aliko Dangote prévoit de vendre environ 10 % de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals dans le cadre d'une cotation multi-bourses à travers l'Afrique, à l'horizon 2026. L'offre fait partie d'un plan visant à lever des capitaux pour l'expansion et à accroître la participation aux marchés financiers régionaux. La société a indiqué que les dividendes seraient versés en dollars après l'introduction en bourse.

La raffinerie, d'une valeur de 20 milliards de dollars et d'une capacité de 65 000 barils par jour, fonctionne à plein régime et augmente ses exportations. Elle fournit du diesel, de l'essence et du kérosène aux marchés mondiaux, y compris l'Europe. La société a nommé Stanbic IBTC Capital, Vetiva Advisory Services et FirstCap comme conseillers.

L'introduction en bourse intervient alors que Dangote présente un plan d'investissement de 40 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Cette stratégie prévoit une augmentation de la production des raffineries, une expansion de la production d'engrais et de nouveaux projets miniers en République démocratique du Congo et en Zambie.

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Les données de Wood Mackenzie montrent que la raffinerie fonctionne de manière rentable. Les exportations de diesel ont augmenté pour atteindre environ 79500 barils par jour en avril, contre 73600 en mars. Les expéditions d'essence sont tombées à environ 50100 barils par jour, contre 102400 auparavant.

La raffinerie fournit également du carburéacteur à l'Europe, comblant ainsi les lacunes de l'approvisionnement après les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. L'accès au brut local a permis de réduire les coûts et de soutenir les marges.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse prévue marque un changement dans la manière dont les grands actifs industriels sont financés et détenus en Afrique. En cotant une partie de la raffinerie sur plusieurs bourses africaines, Dangote teste la demande d'intégration transfrontalière des marchés de capitaux à grande échelle. La plupart des grandes cotations en Afrique restent nationales, ce qui limite la liquidité et l'accès des investisseurs.

Une introduction en bourse sur plusieurs places boursières pourrait élargir la base d'investisseurs aux institutions et aux particuliers du continent et de la diaspora. Les dividendes en dollars pourraient attirer les investisseurs étrangers à la recherche d'une protection contre les risques de change, d'autant plus que de nombreux marchés africains fonctionnent en monnaies locales, avec un risque de volatilité. La taille de la raffinerie et son profil d'exportation la positionnent comme un actif générateur de devises fortes, ce qui est rare sur les marchés boursiers régionaux.

Dans le même temps, des risques d'exécution subsistent. La coordination des cotations dans les différentes juridictions nécessite un alignement réglementaire, une infrastructure de règlement et une formation des investisseurs. Le succès de l'opération pourrait influencer la manière dont les futurs projets d'infrastructure, d'énergie et d'exploitation minière lèvent des capitaux en Afrique.

Elle pourrait également inciter les bourses à moderniser leurs systèmes et à attirer des émetteurs plus importants. En cas de succès, la transaction pourrait marquer une étape vers des marchés de capitaux africains plus profonds et mieux connectés, tout en renforçant le rôle du Nigeria en tant que plaque tournante du raffinage et de l'exportation.