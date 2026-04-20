Ile Maurice: «Madame La Tisane» - Son savoir ancestral a fait son succès en ligne

À 67 ans, Lilette Bac, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame La Tisane, incarne un savoir ancestral transmis de génération en génération. Née à Richelieu, où elle a grandi, elle vit aujourd'hui à Bambous. Mère de deux enfants, Melody et Steven, elle est devenue une figure appréciée pour sa connaissance des plantes médicinales et sa volonté de partager des remèdes naturels au plus grand nombre.

Son intérêt pour les plantes médicinales remonte à l'enfance. Elle grandit dans un environnement où les remèdes naturels font partie du quotidien, auprès d'une mère et d'une grand-mère qui en maîtrisent les usages. Un souvenir marquant reste gravé dans sa mémoire. En 1975, sa petite soeur Francesse avale une arête de poisson. Dans un moment de panique, la grand-mère intervient avec un remède traditionnel. «Mo ti trouv mo granmer fer enn pas», se souvient-elle. Cet épisode agira comme un déclic et nourrira sa curiosité pour les plantes et leurs vertus.

Plus tard, un autre épisode renforce cette vocation. Sa mère s'étant brûlé la main, Lilette applique un soin appris auprès de sa grand-mère. Le résultat est concluant. Elle décide alors d'approfondir ses connaissances et d'apprendre les usages des plantes médicinales et les méthodes traditionnelles de soin.

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Virale avec le «Jean-Robert»

Pendant de nombreuses années, Lilette Bac transmet ses connaissances dans son cercle familial et communautaire. Mais un tournant inattendu va changer sa vie.

Un jour, en se promenant avec son fils Steven, elle remarque une plante appelée «Jean-Robert». Fidèle à ses habitudes, elle commence à expliquer les propriétés médicinales à son fils. Amusé et légèrement sceptique, ce dernier la filme discrètement. Sans prévenir sa mère, il publie la vidéo sur son compte TikTok. Le succès est immédiat : la vidéo devient virale, compte plus de 321 000 vues, plus de 16000 mentions «j'aime» et des milliers de partages.

Face à cet engouement, Steven encourage sa mère à continuer à partager ses connaissances en ligne. Ils partagent le même compte. C'est ainsi que naît Madame La Tisane, une nouvelle voix sur les réseaux sociaux dédiée aux remèdes naturels et aux plantes médicinales.

Depuis, sa communauté ne cesse de grandir. De nombreux internautes la suivent pour ses explications simples et accessibles, et n'hésitent pas à l'interroger sur diverses maladies et l'usage des plantes. Pour elle, cette popularité s'accompagne d'une responsabilité : celle de transmettre un savoir souvent oublié, mais profondément ancré dans les traditions mauriciennes.

Parmi les publications les plus marquantes figure une vidéo consacrée à la plante tulsi (basilic sacré), qui totalise environ 450 000 vues. Elle y explique ses usages pour soulager les douleurs abdominales, les coliques et les douleurs menstruelles. Elle recommande de faire bouillir les feuilles et d'en consommer l'infusion, parfois avec un peu de sucre roux. Cette vidéo a suscité un vif intérêt, contribuant à remettre en lumière ces pratiques naturelles.

«Seki kone, rakonte»

Au-delà des réseaux sociaux, Lilette Bac conserve de nombreux souvenirs liés aux pratiques médicinales familiales. Elle évoque notamment un incident durant lequel sa soeur aurait été intoxiquée après avoir ingéré un produit dangereux. Face à l'urgence, sa mère aurait eu recours à une plante appelée soulfat, préparée en décoction pour aider l'enfant à se rétablir.

Elle partage également des remèdes transmis oralement. En cas de gastro-entérite, elle recommande par exemple une décoction d'ayapana pour apaiser les vomissements, ou une infusion d'écorce de goyave pour soulager la diarrhée. Autant de pratiques qui, selon elle, témoignent d'un riche patrimoine culturel et naturel.

Aujourd'hui, Madame La Tisane continue de transmettre ce savoir avec simplicité. Elle aime rappeler une phrase qui résume sa philosophie : «Seki kone, rakonte, seki pa kone, krwar.»

Pour Lilette Bac, chaque plante porte une histoire, et chaque remède constitue un héritage. À travers ses vidéos, elle ne se contente pas de partager des conseils : elle perpétue une mémoire vivante, celle des traditions familiales et du lien étroit entre l'homme et la nature.