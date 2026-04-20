Soudan: Le pays et plusieurs pays arabes et musulmans condamnent la nomination d'un envoyé israélien en Somaliland

Le Soudan, ainsi que plusieurs pays arabes et musulmans, ont condamné la décision d'Israël de nommer un envoyé diplomatique auprès du « Somaliland », la considérant comme une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères du Soudan, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Somalie, de la Libye, du Bangladesh, de l'Algérie, de la Palestine, de la Turquie et de l'Indonésie ont dénoncé cette démarche, affirmant leur rejet total de toute mesure unilatérale portant atteinte à l'unité des États ou à leur souveraineté.

Les ministres ont réaffirmé leur soutien à l'unité et à la souveraineté de la Somalie, ainsi qu'aux institutions légitimes de l'État somalien, seules habilitées à représenter le peuple somalien.

Ils ont également averti que de telles actions constituent une violation du droit international et de la Charte des Nations unies, et pourraient compromettre la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique, avec des répercussions négatives sur la paix et la sécurité régionales.