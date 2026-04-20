Soudan: Le ministère de la Santé d'Algadarif salue les interventions de l'organisation Islamic Relief

Le directeur général du ministère de la Santé de l'État d'Algadarif et ministre par intérim, Dr Ahmed Al-Amin Adam, a salué les interventions de l'organisation Islamic Relief dans l'État, soulignant leur contribution au renforcement du système de santé.

Il a indiqué, lors d'une rencontre avec le directeur de l'organisation dans l'État, que ses projets dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires, l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments et carburant, ainsi que le soutien social aux groupes vulnérables, ont eu un impact positif notable.

Il a également appelé à renforcer les interventions sanitaires, notamment dans les zones accueillant des réfugiés, et à compléter certains projets hospitaliers en cours.

De son côté, le représentant de l'organisation a salué la coopération avec les autorités sanitaires et évoqué les défis liés au financement, ayant entraîné l'arrêt de certains projets, tout en exprimant la volonté de poursuivre la coordination dans la prochaine phase.