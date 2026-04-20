Afrique: Le pays participe à la réunion du groupe Africain 1 à Washington

19 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre d'État au ministère des Finances, conseiller Mohamed Nour Abdeldaim, a participé à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe africain 1 (AG1), tenue dans le cadre des réunions de printemps 2026 de la Banque mondiale à Washington.

La réunion a examiné la performance économique des pays membres en 2025 ainsi que les indicateurs du premier trimestre 2026, dans un contexte marqué par des conditions régionales exceptionnelles.

Dans son intervention, le ministre d'État a mis en avant les signes de reprise économique du Soudan et le retour du gouvernement à Khartoum, soulignant l'importance du renforcement des partenariats internationaux et du lancement de projets régionaux pour soutenir l'intégration économique.

Il a également appelé à intensifier les investissements, améliorer l'environnement des affaires, mobiliser le secteur privé et renforcer la gouvernance et la transparence, tout en plaidant pour un soutien accru de la Banque mondiale et des institutions financières internationales aux pays touchés par les conflits.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.