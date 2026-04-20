Afrique: Le pays participe à la réunion du groupe Africain 1 à Washington

Le ministre d'État au ministère des Finances, conseiller Mohamed Nour Abdeldaim, a participé à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe africain 1 (AG1), tenue dans le cadre des réunions de printemps 2026 de la Banque mondiale à Washington.

La réunion a examiné la performance économique des pays membres en 2025 ainsi que les indicateurs du premier trimestre 2026, dans un contexte marqué par des conditions régionales exceptionnelles.

Dans son intervention, le ministre d'État a mis en avant les signes de reprise économique du Soudan et le retour du gouvernement à Khartoum, soulignant l'importance du renforcement des partenariats internationaux et du lancement de projets régionaux pour soutenir l'intégration économique.

Il a également appelé à intensifier les investissements, améliorer l'environnement des affaires, mobiliser le secteur privé et renforcer la gouvernance et la transparence, tout en plaidant pour un soutien accru de la Banque mondiale et des institutions financières internationales aux pays touchés par les conflits.