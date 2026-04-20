Tunisie: Ligue des champions/Demi-finale/M. Sundowns-EST (1-0) - L'art de savoir gagner

Un M. Sundowns réaliste et tranchant qui confirme la victoire de l'aller. L'EST était aussi farfelue et stérile qu'à l'aller. Complètement raté.

M. Sundowns a gagné hier 1-0 face à l'EST et se qualifie en finale avec un score cumulé de 2-0. Cardoso a, lui aussi, battu Beaumelle à tous les points de vue. Et encore Léon, double buteur, et ses coéquipiers ont été supérieurs à Tougai et ses camarades. C'est la vérité en face. La qualification devant Al Ahly a certainement leurré l'EST, tombée sur un os cette fois.

Certes, Sundowns n'était pas imbattable, n'était pas foudroyant comme il y a deux as ou même la saison dernière, mais il était plus intelligent, si réaliste avec un football varié et dosé qui s'articule sur la défense de zone et la ligne, et sur la possession monotone de la balle pour endormir l'adversaire et les transitions rapides vers Léon.

L'EST n'a pas montré grand-chose hier hormis les 15' du match où les joueurs étaient les premiers sur la balle et ont menacé Williams par le tir de Boualia (7'). Mais le danger venait toujours des locaux qui ont changé un peu de profil avec l'absence du relayeur Allende. Léon rate devant Ben Saïd (24'), mais à la 35', une bourde de Ben Saïd qui contrôle mal la touche venue de Keïta et commet la faute.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Penalty indiscutable. Léon bute sur Ben Saïd qui repousse avant que l'attaquant ne réussisse à mettre la balle dans les filets. Et avec cette occasion de Danho qui voit sa tête heurter la transversale (41') comme à l'aller, il était écrit que l'EST ne passerait pas en finale. La deuxième mi-temps n'allait pas changer grand-chose avec un Sundowns collectif, sobre et bien calme malgré ce jeu hyperlent et une prise de risque en jouant la relance tranquille.

Les changements de Beaumelle n'ont pas apporté le plus. Le 4-2-3-1 qui passe en 4-4-2, l'entrée de Rafiâa, Diakité, Hadj Ali et Maacha n'ont pas changé le cours du match. Quelques situations dangereuses mais pas de percussion, et toujours cette incapacité à déjouer le hors-jeu et à casser l'axe défensif sud-africain. La frappe de Mâacha sur effort individuel (80') ou la tête de Tougai vers la fin n'ont pas suffi. Il a fallu, en revanche, la souplesse de Ben Saïd pour sauver un but après le canon d'Adams détourné bravement en corner.

On voyait bien que le moral des joueurs de Beaumelle était touché. L'EST, qui s'est qualifiée de justesse aux quarts de finale, ne s'est pas rebellée, et cette qualification devant un Ahly diminué a brouillé les cartes pour un Beaumelle qui n'a pas sur gérer l'aller et le retour.

Avec sept étrangers sur le terrain, l'EST n'a pas su profiter de cet avantage pour une simple raison : la qualité de ses joueurs étrangers est moyenne dans un niveau élevé et face à des équipes organisées comme Sundowns. Sur les deux matches, l'EST n'a pas fourni une prestation convaincante à l'exception de la première mi-temps à Radès. Peu pour pouvoir se surpasser. Sundowns avait plus d'expertise et plus de tranquillité. Un football défensif, faux-lent qui piège les équipes mal préparées. EST : Ben Saïd, Keïta, Ben Hmida, Tougai, Jlassi, Ogbelu, Tka (Rafiâa), Konaté (Hadj Ali), Sasse (Diarra), Boualia (Diakité), Danho (Maacha).