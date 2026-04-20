Afrique: Abidjan Challenger Masculin 2026 - Aziz Dougaz face au Britannique Paul Jubb en 16e

19 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le tennisman tunisien Aziz Dougaz entame son parcours au tournoi Challenger d'Abidjan ce mardi 21 avril. Pour son entrée en lice dans cette étape du circuit Challenger, il sera opposé au Britannique Paul Jubb lors du premier tour.

En cas de qualification, Aziz Dougaz affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du duel opposant l'Autrichien Maximilian Neuchrist au Marocain Karim Bennani. Ce retour en Côte d'Ivoire revêt un enjeu particulier pour le joueur tunisien qui avait réalisé un excellent parcours lors de l'édition précédente. En avril 2025, Aziz Dougaz avait en effet atteint la finale du tournoi Challenger d'Abidjan 2, avant de s'incliner de justesse face à l'Ivoirien Eliakim Coulibaly au terme d'un match serré disputé en trois sets (7-6, 4-6, 4-6).

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