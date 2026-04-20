Tunisie: Matchs avancés - Baath Bouhajla surclasse l'AS Soliman

En prologue des huitièmes de finale de Coupe d'hier, si la JS Omrane a vite fait de prendre l'ascendant sur l'US Djerba Ajim, d'abord par Haythem Khemissi, puis par Ghaith Ben Hamida, l'ASSoliman, à son tour, a dû y mettre les ingrédients pour revenir au score à Bouhajla, contre le Baath local après un but de Zied Ounelli.

A dix minutes du terme, Amanallah Mejhed, sur penalty, a permis aux Cap-bonnais de rester en lice. Aussi, à propos de l'opposition entre le Progrès de Sakiet Eddaier et l'Olympique Béja, le Psse a ouvert le score assez tôt par Fedi Derguech, mais les Cigognes sont vite revenues à la charge par Mohamed Ali Omri.

Par la suite, en fin de matchs, pour les trois oppositions, si la JSO a vite fait de composter son billet pour le tour suivant, l'on passera aux prolongations pour les deux autres confrontations. Au final, si le BSB va sortir l'ASS au bout de l'effort avec un but de Hassene Mouelhi à la 117', lors de la séance des tirs aux buts, entre le Psse et l'OB, le Progrès de Sakiet Eddaier se montrera plus adroit. Deux pensionnaires de Ligue 1, l'OB et l'ASS, sortent de la compétition.

Résultats :